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科普閱讀力大賽頒獎 盼學生成為SmartReader

聯合報／ 教育事業部
第三屆「SmartReading科普閱讀力大賽」頒獎典禮日前在台師大舉行，邀請包括新北市教育局局長張明文、台北市教育局副局長鄧進權等貴賓頒。圖／台師大提供
第三屆「SmartReading科普閱讀力大賽」頒獎典禮日前在台師大舉行，邀請包括新北市教育局局長張明文、台北市教育局副局長鄧進權等貴賓頒。圖／台師大提供

台師大國科會合辦的「全國性科普閱讀競賽SmartReading科普閱讀力大賽」日前頒獎，臺師大副校長宋曜廷鼓勵參賽者善用比賽中學到的閱讀五力，成為SmartReader。

台師大華語文教學系洪嘉馡教授表示，第三屆比賽有58校、逾2000名學生參加，參賽學生需先參加中文適性閱讀能力診斷（DACC），依據診斷結果推薦適合的科普書單、文章，經過四個月閱讀任務挑戰後進行後測。競賽期間，系統會記錄學生每周的閱讀歷程，產出閱讀五力（執行力、規劃力、博學力、精進力、成長力）報表。

洪嘉馡表示，本屆參賽者共完成2.1萬本書的評量，國小組平均閱讀24本，其中男生28本、女生20本，國中與高中組則因讀本難度高、書籍厚，加上升學壓力擠壓閱讀時間，因此國中平均閱讀10本、高中7本。雖然推薦書單主題包含植物、動物、數學、天文地科、物理、化學等8大類別，統計也發現，動植物的書籍最受歡迎。

為了豐富書目，主辦單位去年與「PanSci泛科學」及「數感實驗室Numeracy Lab」合作，增加600餘篇線上科普短文，第四屆比賽則會加入台大科學教育中心的6000多篇科普文章。

四年級銀牌獎得主張丞希就讀台北市仁愛國小，第二次參賽的他，為了搜集不同徽章，每周閱讀不同領域的科普書籍，他說，參賽的好處是閱讀速度變快，但媽媽發現他以前參觀動物園是走馬看花，但現在會花兩天時間，「因為他在參觀中會串連之前閱讀的知識」。

就讀台北市大同國小的黃研澔是六年級銀牌獎得主，去年他在比賽中突破撰寫大綱的瓶頸，克服閱讀偏食症，發現不同領域的知識有關連性，今年會先系統建議的書目為主，再調寬選書範圍，每周根據閱讀五力報告，調整閱讀書目，他說這樣的閱讀策略也能運用在課業上。

典禮當天，主辦單位邀請新北市教育局局長張明文、台北市教育局副局長鄧進權、台灣閱讀協會理事長陳昭珍、新北市信義國小校長陳桂蘭、康橋國際學校秀岡校區副校長卓意翔等貴賓頒獎。

台師大華語文與科技研究中心洪嘉馡教授說明第三屆科普閱讀力大賽成果。圖／台師大提供
台師大華語文與科技研究中心洪嘉馡教授說明第三屆科普閱讀力大賽成果。圖／台師大提供

台師大 教育局 數感實驗室 國科會

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