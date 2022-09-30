科普閱讀力大賽頒獎 盼學生成為SmartReader

台師大與國科會合辦的「全國性科普閱讀競賽SmartReading科普閱讀力大賽」日前頒獎，臺師大副校長宋曜廷鼓勵參賽者善用比賽中學到的閱讀五力，成為SmartReader。

台師大華語文教學系洪嘉馡教授表示，第三屆比賽有58校、逾2000名學生參加，參賽學生需先參加中文適性閱讀能力診斷（DACC），依據診斷結果推薦適合的科普書單、文章，經過四個月閱讀任務挑戰後進行後測。競賽期間，系統會記錄學生每周的閱讀歷程，產出閱讀五力（執行力、規劃力、博學力、精進力、成長力）報表。

洪嘉馡表示，本屆參賽者共完成2.1萬本書的評量，國小組平均閱讀24本，其中男生28本、女生20本，國中與高中組則因讀本難度高、書籍厚，加上升學壓力擠壓閱讀時間，因此國中平均閱讀10本、高中7本。雖然推薦書單主題包含植物、動物、數學、天文地科、物理、化學等8大類別，統計也發現，動植物的書籍最受歡迎。

為了豐富書目，主辦單位去年與「PanSci泛科學」及「數感實驗室Numeracy Lab」合作，增加600餘篇線上科普短文，第四屆比賽則會加入台大科學教育中心的6000多篇科普文章。

四年級銀牌獎得主張丞希就讀台北市仁愛國小，第二次參賽的他，為了搜集不同徽章，每周閱讀不同領域的科普書籍，他說，參賽的好處是閱讀速度變快，但媽媽發現他以前參觀動物園是走馬看花，但現在會花兩天時間，「因為他在參觀中會串連之前閱讀的知識」。

就讀台北市大同國小的黃研澔是六年級銀牌獎得主，去年他在比賽中突破撰寫大綱的瓶頸，克服閱讀偏食症，發現不同領域的知識有關連性，今年會先系統建議的書目為主，再調寬選書範圍，每周根據閱讀五力報告，調整閱讀書目，他說這樣的閱讀策略也能運用在課業上。