農糧署推動 花蓮學生午餐採用在地產銷履歷米

農糧署推動產銷履歷米供應學生午餐，透過補貼價差，讓學校用申購公糧食米的價格買到產銷履歷食米，花蓮國中小學1年供應200多噸，東區分署長徐煇妃說，這是學生午餐溯源食材最後一哩路，也透過地產地銷，讓學生從小吃到在地生產好米。

徐煇妃等人今天到業者「香又香」工廠了解推動情況。徐煇妃表示，去年5月起在花蓮縣先試辦以通過產銷履歷驗證食米供應學校用餐食材，110年學期開始宜蘭、花蓮、台東3縣市全面推動，今年也會繼續實施。

她表示，學生午餐早年由公糧供應，現在透過學午糧網購平台，讓廠商比照公糧食米價格，供應產銷履歷米讓學校選購，公糧食米和產銷履歷米價差由農糧署補貼吸收，1年供應量237公噸。

她說東部米價原本就較西部高，為了促進產銷履歷米在地化，爭取到更高補貼金額，學校端負擔每公斤17.8元，餘下的26.8元由農糧署吸收，現在宜、花、東3縣的學生午餐產銷履歷米已經百分之百採用在地米，希望學童從小吃到花蓮米，會愛惜在地稻米產業，長大也會繼續吃花蓮米。

農糧署糧食儲運組長黃昭興說，地產地銷可以減少從產地到餐桌的食物里程，也減少運費和碳排。

徐煇妃說，農糧署從民國106年開始推動學生午餐採用國產可溯源食材政策，使用3章1Q驗證食材，今年擴大到水果、雜糧、魚類、豆奶納入，白米是主食，採用溯源產銷履歷米，等於是學生午餐餐盤上的最後一塊拼圖。

王姓學生家長說，孩子本來就很愛吃學生午餐的飯，現在農糧署把白米升級，使用花蓮好米，孩子對於米食接受度會更高。