影／準公幼、非營利排擠效應！公幼招生稀缺淪蚊子館　

全國教育產業總工會今天在立法院召開記者會表示，由於近年政府大力推動準公共化、非營利幼兒園，導致公幼招生缺額大增、招生人數雪崩式下跌。公幼泡沫化，教育部因應之道卻是要求公幼趕緊增設2歲專班。政府應立即暫停設置公立和非營利幼兒園以及準公幼，先盤整資訊後，依地區特性重新調整。

全教產理事長林碩杰表示，政府近年大力推動準公共化、非營利幼兒園等私幼設置，導致高雄市、台北市、新北市等均出現小學已附設公立幼兒園，隔壁卻又存在私幼的怪現象。

林碩杰說，也由於附設公幼多下午4點放學，屬於私幼的非營利幼兒園則可下午5點才下課，又私幼核定人數較多、活動空間亦較大，如高雄市岡山區前峰國小附設幼兒園人數僅30人，前峰非營利幼兒園核定學生數卻達304人，是公幼10倍之多。

他說，另一所岡山區國民小學非營利幼兒園室外活動空間面積，則比附設公幼多出近5倍，在雙邊學費相近的狀況下家長多選擇私幼，導致公立幼兒園招生數大減，中南部等縣市招生更呈現雪崩式下跌，讓公幼老師感到悲觀不已。

面對公幼人數雪崩式下滑，林碩杰說，教育部透過補助款給個縣市壓力，迫使縣市衝業績、有空地就增設非營利幼兒園，導致招生需求和公幼重疊，教育部和縣市教育局因應措施卻是要求公幼增設2歲專班，不少公幼開始大興土木，改建符合專班規格的教室。高雄市前金幼兒園已緊急改建2歲專班教室，台中市亦有29間公幼緊急增設專班。

全教產副理事長熊書顯表示，已有縣市教育局反應，中小學已附設公幼，但招生稀缺只好增設2歲專班，學校只好將體育器材室改建為符合規定的專班教室，反而排擠了中小學的使用空間，非常不可取。

全教產表示，教育部為了政策屢屢聲稱又興建了幾所、幾班的非營利和準公幼，卻沒有考量實際需求，導致縣市公幼淪為招生稀缺的蚊子館。建議教育部應先暫停增設公幼、非營利幼兒園以及準公幼，花時間盤點計算各地區出生率，依不同地區需求重新調整增設。