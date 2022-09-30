活到老學到老！80歲蕭道賢新書揭「登刀梯」神祕面紗

攀登刀梯為道教神職人員晉升的傳統科儀，赤脚登上108層刀梯，向來被視為一項艱鉅挑戰。中國武當道教太玄法師協會所屬太玄宗壇明天將舉辦第24屆刀梯法師武考，80歲太玄法師協會道長蕭道賢發表新書「上登刀梯之訣要」，這是以他碩士班畢業論文編寫而成，分享30多年來24次攀登刀梯的經驗，並將報考今年10月逢甲大學中文系博士班。

蕭道賢說，協會成立18年，今年刀梯盛會是第24屆。他去年畢業於玄奘大學「宗教與文化學系」，碩士班的畢業論文，經由他編寫成「上登刀梯之訣要」一書，全書17萬2000多字，分享30多年來，24次攀登刀梯的經驗，以及攀登108層刀梯最主要的意義。

蕭道賢指出，30多年來在祖師爺照顧下，遇到許多貴人相扶持，如今年事已高，心力有限，日後刀梯科儀及文化，將交與弟子們繼續承接下去。未來蕭道長將朝五術（山、醫、命、卜、相）的鑽研。另外，就是朝教育路線，跟學術界合作，繼續讓宗教與學術能融合在一起，希望透過學術教育，有助於提升道教從業人員文化素質。