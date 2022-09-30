快訊

星宇（2646）一上櫃最高衝到25.2元...撐到現在不只是「老子有錢」？ 張國煒：我太愛台灣

中獎發票開心放IG分享 好友竟掃碼冒領獎金「還了再多賠3千」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

活到老學到老！80歲蕭道賢新書揭「登刀梯」神祕面紗

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
80歲太玄法師協會道長蕭道賢明天發表新書「上登刀梯之訣要」，這是以他碩士班畢業論文編寫而成，分享30多年來24次攀登刀梯的經驗。圖／蕭道賢提供
80歲太玄法師協會道長蕭道賢明天發表新書「上登刀梯之訣要」，這是以他碩士班畢業論文編寫而成，分享30多年來24次攀登刀梯的經驗。圖／蕭道賢提供

攀登刀梯為道教神職人員晉升的傳統科儀，赤脚登上108層刀梯，向來被視為一項艱鉅挑戰。中國武當道教太玄法師協會所屬太玄宗壇明天將舉辦第24屆刀梯法師武考，80歲太玄法師協會道長蕭道賢發表新書「上登刀梯之訣要」，這是以他碩士班畢業論文編寫而成，分享30多年來24次攀登刀梯的經驗，並將報考今年10月逢甲大學中文系博士班。

蕭道賢說，協會成立18年，今年刀梯盛會是第24屆。他去年畢業於玄奘大學「宗教與文化學系」，碩士班的畢業論文，經由他編寫成「上登刀梯之訣要」一書，全書17萬2000多字，分享30多年來，24次攀登刀梯的經驗，以及攀登108層刀梯最主要的意義。

蕭道賢指出，30多年來在祖師爺照顧下，遇到許多貴人相扶持，如今年事已高，心力有限，日後刀梯科儀及文化，將交與弟子們繼續承接下去。未來蕭道長將朝五術（山、醫、命、卜、相）的鑽研。另外，就是朝教育路線，跟學術界合作，繼續讓宗教與學術能融合在一起，希望透過學術教育，有助於提升道教從業人員文化素質。

蕭道賢說，2019年他自認學識不足，秉持活到老學到老，報考玄奘大學碩士班，現今已取得碩士，為了深造研究一些文學方面修為，他將以80歲高齡，報考今年10月逢甲大學中文系博士班；新書「上登刀梯之訣要」是他畢生針對道教的領悟，歡迎宗教及社會人士，有興趣的可前往了解。

80歲太玄法師協會道長蕭道賢明天發表新書「上登刀梯之訣要」，這是以他碩士班畢業論文編寫而成，分享30多年來24次攀登刀梯的經驗。圖／蕭道賢提供
80歲太玄法師協會道長蕭道賢明天發表新書「上登刀梯之訣要」，這是以他碩士班畢業論文編寫而成，分享30多年來24次攀登刀梯的經驗。圖／蕭道賢提供
80歲太玄法師協會道長蕭道賢明天發表新書「上登刀梯之訣要」，這是以他碩士班畢業論文編寫而成，分享30多年來24次攀登刀梯的經驗。圖／蕭道賢提供
80歲太玄法師協會道長蕭道賢明天發表新書「上登刀梯之訣要」，這是以他碩士班畢業論文編寫而成，分享30多年來24次攀登刀梯的經驗。圖／蕭道賢提供

法師 逢甲大學 玄奘大學

延伸閱讀

首屆108課綱生心聲／學習歷程成升學誤判！揭開大學預修面紗 她曝參加活動「唯一準則」

影／嚇人！虎頭蜂窩隱身斗六住宅區 民俗專家這樣解釋

山東威海／海上仙山之祖昆嵛山

山東青島／天上人間 海上嶗山

相關新聞

「教官退出校園」2023落日大限早移除 改自然離退

教官退出校園因前天民進黨中常會提出討論又成焦點。本報追查，教育部原預告修法二○二三年八月一日為落日大限，但歷時兩年討論，...

教官退出校園／蔡總統關切退場 教官批選舉語言

民進黨中常會日前討論教官是否留在校園議題，有與會者轉述，民進黨主席蔡英文提到，許多支持者向她反映「教官為什麼要退出校園？...

活到老學到老！80歲蕭道賢新書揭「登刀梯」神祕面紗

攀登刀梯為道教神職人員晉升的傳統科儀，赤脚登上108層刀梯，向來被視為一項艱鉅挑戰。中國武當道教太玄法師協會所屬太玄宗壇...

教官退出校園／民進黨滅火：蔡非質疑政策 是關心配套

身兼民進黨主席的蔡英文總統，前天在民進黨中常會指有支持者反映教官可留在校園，引發爭論。民進黨黨務主管昨說，蔡總統當然清楚...

苦讀翻轉貧窮、出書報答養父！他與學弟妹分享美妙生命旅程

67歲的恆春文史工作者念吉成，12年前公職退休後，花了6年時間踏尋養父從大陸派來接管當燈塔看守員的動人故事，還挖掘出近百...

獨／2023教官退出校園淪假議題？ 教部估這年才會全退光

教官退出校園議題爭辯多年，昨也成為民進黨中常會的熱議焦點。民進黨立法院黨團總召柯建銘會後表示，立法院2013年已經做出決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。