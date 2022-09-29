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苦讀翻轉貧窮、出書報答養父！他與學弟妹分享美妙生命旅程

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
67歲的恆春文史工作者念吉成（左）公職退休後，出書報答養父養育之恩，他今天應母校僑勇國小之邀，分享苦讀翻轉貧窮和將思念化為寫作動力的生命故事。記者潘欣中／攝影
67歲的恆春文史工作者念吉成（左）公職退休後，出書報答養父養育之恩，他今天應母校僑勇國小之邀，分享苦讀翻轉貧窮和將思念化為寫作動力的生命故事。記者潘欣中／攝影

67歲的恆春文史工作者念吉成，12年前公職退休後，花了6年時間踏尋養父從大陸派來接管當燈塔看守員的動人故事，還挖掘出近百年來兩岸海關燈塔人不為人知的生命史話，出書報答養育之恩；他今天應母校僑勇國小之邀，分享苦讀翻轉貧窮和將思念化為寫作動力的美妙生命歷程，「心懷感恩與分享，生命自會碰撞出一波波美麗的絢爛火花」。

澎湖小漁村出生的念吉成，襁褓時被從大陸派來接管的燈塔看守員收養再帶到屏東，任職鵝鑾鼻燈塔燈塔守的養父收入微薄，為不讓養父母為他的升學煩惱，偷蓋父親印章去念公費的士校，8年半兵役結束時通過丙等考試，不久錄取乙等特考，調回恆春鎮老家服務時，87歲的養父卻在半年後辭世，但對身世完全未提，他公職退休後開始採集養父故事。

念吉成以鵝鑾鼻燈塔為起點找線索，透過主任找到最早派來台接收燈塔的管理員諸從光和黃國榮，以口述逐漸拼湊出在國共動盪年代堅守燈塔崗位的大時代故事，隨著老照片愈收愈多，線索和資料不斷向外擴展，還找到官方並未保存紀錄的最南端台灣關界碑，交通部常次祈文中的父親祈達曾駐守高雄燈塔，也被收在「一道光、一世情緣」書中，並在航港局局慶發表。

念吉成說，將思念化為寫作動力，奇妙的是，遇到挫折困難時都有貴人相助，驚喜相繼出現，他銓釋外人誤以為只是放光給人溫暖的東亞之光鵝鑾鼻燈塔，原來還有更深一層的仰望與交代意涵，更有甜蜜溫馨的思念，加上無意間挖掘出的諸多台籍軍伕故事、日本運兵艦在巴士海峽被美軍轟炸的血淚戰爭史、墾丁早年曾是捕鯨重鎮等未記載的歷史故事，豐富在地人文史；一個地方若無有溫度的人文歷史故事，彷如沒了靈魂，地方文史像尋寶，愈挖愈有趣。

67歲的恆春文史工作者念吉成（左）公職退休後，出書報答養父養育之恩，他今天應母校僑勇國小之邀，分享苦讀翻轉貧窮和將思念化為寫作動力的生命故事。記者潘欣中／攝影
67歲的恆春文史工作者念吉成（左）公職退休後，出書報答養父養育之恩，他今天應母校僑勇國小之邀，分享苦讀翻轉貧窮和將思念化為寫作動力的生命故事。記者潘欣中／攝影
67歲的恆春文史工作者念吉成公職退休後，出書報答養父養育之恩，他今天應母校僑勇國小邀請，分享苦讀翻轉貧窮和將思念化為寫作動力的生命故事。記者潘欣中／攝影
67歲的恆春文史工作者念吉成公職退休後，出書報答養父養育之恩，他今天應母校僑勇國小邀請，分享苦讀翻轉貧窮和將思念化為寫作動力的生命故事。記者潘欣中／攝影

燈塔 恆春

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