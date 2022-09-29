苦讀翻轉貧窮、出書報答養父！他與學弟妹分享美妙生命旅程

67歲的恆春文史工作者念吉成，12年前公職退休後，花了6年時間踏尋養父從大陸派來接管當燈塔看守員的動人故事，還挖掘出近百年來兩岸海關燈塔人不為人知的生命史話，出書報答養育之恩；他今天應母校僑勇國小之邀，分享苦讀翻轉貧窮和將思念化為寫作動力的美妙生命歷程，「心懷感恩與分享，生命自會碰撞出一波波美麗的絢爛火花」。

澎湖小漁村出生的念吉成，襁褓時被從大陸派來接管的燈塔看守員收養再帶到屏東，任職鵝鑾鼻燈塔燈塔守的養父收入微薄，為不讓養父母為他的升學煩惱，偷蓋父親印章去念公費的士校，8年半兵役結束時通過丙等考試，不久錄取乙等特考，調回恆春鎮老家服務時，87歲的養父卻在半年後辭世，但對身世完全未提，他公職退休後開始採集養父故事。

念吉成以鵝鑾鼻燈塔為起點找線索，透過主任找到最早派來台接收燈塔的管理員諸從光和黃國榮，以口述逐漸拼湊出在國共動盪年代堅守燈塔崗位的大時代故事，隨著老照片愈收愈多，線索和資料不斷向外擴展，還找到官方並未保存紀錄的最南端台灣關界碑，交通部常次祈文中的父親祈達曾駐守高雄燈塔，也被收在「一道光、一世情緣」書中，並在航港局局慶發表。