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文化部多項新人事 史博館副館長陳春蘭陞任藝術發展司長

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
新任文化部文化資源司長，由原綜合規劃司長林宏義接任。圖／文化部提供
新任文化部文化資源司長，由原綜合規劃司長林宏義接任。圖／文化部提供

文化部今天宣布，文化部藝術發展司長由現任國立歷史博物館副館長陳春蘭陞任、文化資源司長由原綜合規劃司長林宏義接任、綜合規劃司長由副司長魏秋宜陞任、秘書處長由參事姜汝玫接任。

文化部表示，新任藝術發展司長陳春蘭，國立台灣師範大學美術學系博士，現任國立歷史博物館副館長，歷任新北市立十三行博物館館長、文化部文化資產局綜合規劃組與古物遺址組組長等，兼具專業學養與實務經驗，且具中央政策規劃及地方執行歷練。文化部長李永得相信陳司長能在後疫情時代，落實分析及理解藝文環境變化，靈活運用政策工具，協助藝文產業加速復甦及發展。

新任文化資源司長林宏義，現任綜合規劃司長，曾任文化資源司專門委員、副司長，熟稔博物館管理、社區營造等業務，並兼具法律專長。

文化部指出，林宏義於綜合規劃司長任內，完成《文化基本法》與《文化藝術獎助及促進條例》修法；研訂「文化發展基金收支保管及運用辦法」，並將於2023年正式啟動；更於2年多疫情期間，積極、迅速統籌紓困、振興辦法及執行各面向。接任文化資源司長相信能為台灣文化發展，創建更為穩健且具前瞻思維的軟硬體環境。

新任綜合規劃司長魏秋宜，現任副司長，曾任文化部綜合規劃司簡任視察、專門委員，所學及歷任職務皆為公共行政與政策規劃，任內積極協助重要法案修訂及紓困、振興等業務，陞任司長職務相信能順利銜接，持續各項文化政策擘劃工作。

新任秘書處長姜汝玫，曾任秘書處專門委員、副處長、文化部參事，熟悉各項採購及行政管理工作，並於任內完成「文化藝術採購辦法」修正、「文化藝術工作者及事業著作權保障辦法」訂定等，積極建構完善工作流程及輔佐各項文化政策推進。

新任文化部秘書處長，由參事姜汝玫接任。圖／文化部提供
新任文化部秘書處長，由參事姜汝玫接任。圖／文化部提供
新任文化部藝術發展司長，由現任國立歷史博物館副館長陳春蘭陞任。圖／文化部提供
新任文化部藝術發展司長，由現任國立歷史博物館副館長陳春蘭陞任。圖／文化部提供
新任文化部綜合規劃司長，由副司長魏秋宜陞任。圖／文化部提供
新任文化部綜合規劃司長，由副司長魏秋宜陞任。圖／文化部提供

文化部 博物館

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