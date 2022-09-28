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迴響／中小學師資年齡結構持續老化 潘文忠：將合理調整

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
中小學教師年齡結構持續「老化」，四十歲以下教師比已例剩不到三成。教育部長潘文忠今天受訪表示，教育部這一年也與各地教育局處交換意見，卻受限疫情無法辦教甄，今年中小學共新聘5000位教師，教育部將持續掌控員額、合理調整，讓教師新陳代謝能有更好的接續。記者趙宥寧／攝影
中小學教師年齡結構持續「老化」，四十歲以下教師比已例剩不到三成。教育部長潘文忠今天受訪表示，教育部這一年也與各地教育局處交換意見，卻受限疫情無法辦教甄，今年中小學共新聘5000位教師，教育部將持續掌控員額、合理調整，讓教師新陳代謝能有更好的接續。記者趙宥寧／攝影

本報日前報導，中小學教師年齡結構持續「老化」，四十歲以下教師剩不到三成，年輕老師進不來，「新陳代謝」越來越慢。教育部潘文忠今天受訪表示，教育部近年盤點各校員額，發現部分學校員額保留過多，這一年也與各地教育局處交換意見，卻受限疫情無法辦教甄，今年中小學共新聘5000位教師，教育部將持續掌控員額、合理調整，讓教師新陳代謝能有更好的接續。

根據教育部統計，台灣近十年教師年齡結構發生劇烈變化，100學年度台灣高中以下（含長期代理教師）有五成老師年齡在40歲以下，但十年後，40歲以下教師比例卻剩不到三成，50歲以上教師則從一成上升到近三成，60歲以上的國小教師更超過千人。

不過，以往教師年滿50歲、年資達25年即可退休，但年改後，教師必須「年資+年齡達」達一定基數才能退休，以今年來說，加總要80才能退，明年還會增加到81，一直要到116年變成85為止，也就是所謂「八五制」，122年之後退休的則要58歲以上；有些教師即使目前達到退休基數，但因退休金變少，以致退休意願降低。

報導出刊後，教育部遲未回應這項議題，事隔兩天，教育部長潘文忠今天出席部務會報前接受媒體聯訪。他表示，教育部持續關注中小學師資年齡，不同年齡層老師有不同的經驗與專長，「老中青」傳承銜接，是校園師資結構的共同期待。

潘文忠說，近年教育部針對代理代課聘任情形，也開始逐校盤點，發現部分學校員額保留過多，在這一年內，也將具體數據與地方教育局處交換意見，但過去兩年因疫情，很多縣市停辦教甄，今年順利舉行，今年中小學老師共聘用5000位新進教師。

潘文忠也說，教育部也考量學校師資結構，這幾年也推動合理員額編制，小學每班教師員額編制，從先前每班1.5人，調高到1.65人；國中從2人調高為2.2人；偏鄉六班以下，國小教師員額每班2人，國中每班3人，考量少子化，讓學校師資結構能更完整。

潘文忠也承諾，教育部持續掌控員額，並做合理調整，讓教師新陳代謝、新舊傳承能有好的延續。

教育部 潘文忠

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