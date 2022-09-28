教育部門神領雙薪卡職缺惹議 潘文忠回應了

教師退休後轉任私校，形同領退休金又領私校薪資的雙薪肥貓，擋住年輕博士生謀得專任職的機會。高教工會更痛批，教育部高官離退後更到私校充當「門神」，教育部長潘文忠任內更是有增無減，再度新增了十位門神，要求修法維護世代正義。

潘文忠今天接受媒體訪問時表示，教育部在年金政策跟相關部會研提退撫條例，對於軍公教在任私校也提出限制規範，若超過基本工資就停發月退休俸，但後來大法官宣告違憲，教育部也重新調整退撫條例。

潘文忠說，根據教育部現行規範，對於退休人員在任私校，包含退職人員不能計入專任教師人數，另也限制薪資不得使用教育部補助款，這些人員的退撫勞退金，必須由私校或個人給付，不可運用到公款。

潘文忠也說，該項退撫制度施行後，退休人員轉任私校人數已從107年1300多位，最新已降為900多位。他也強調，這些人員不會對教育部資源分配造成負面影響，教育部各項審核計畫，若要經專家組成來審查，這部分也有迴避機制，教育部也有內控機制，秉持客觀方式來審核資源。至於教育團體提出意見，因涉及各類型人員，教育部需要跨部會討論。