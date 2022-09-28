退休高官成校園門神 教育部應訂旋轉門條款

退休高官與大學結黨營私，退休教授強佔私校教職，高教亂象特多！全教總理事長侯俊良28日指出，許多教育部高官退休後沒有利益迴避，將在職累積的行政資源挹注給特定學校，教育部應訂旋轉門條款，遏止歪風。高教工會研究員陳柏謙也表示，目前許多公立大學教授退休後就到私校任職，坐領雙薪，導致流浪博士、教授問題加劇。

全教總、高教工會與多個教育團體在教師節這天至教育部前舉辦記者會，立起一面寫有「肥貓工廠教育部」的立牌，並點名前教育部部長吳清基、前教育部次長陳德華、吳聰明等人，高喊「退休門神肥滋滋、兼課專案慘兮兮」的口號，呼籲教育部儘速改善狀況。

退休高官廁身私校

侯俊良指出，許多教育部高官離退之後，轉進公私立大專院校任職充當「門神」的角色，截至去年年底，潘文忠擔任教育部長任內，人數不但沒有減少，甚至還增加了10位新的門神。

他指出，很多業界有旋轉門條款，但在教育界卻完全缺乏任何監督的旋轉門條款。他強調，「教育部高官退休後應該不能再任相同行業，教育部卻放任不管」。

侯俊良說，高官在職累積人脈，在教育界掌握一定資源，退休後再到私校任職，就扮演門神角色，為私校的不當利益奔走，強調「這些門神並不是因為能力佳，而是擔任教育部高官掌握行政資源」。

雙薪教授排擠博士

至於各大專院校已經退休再任私校的雙薪教授情況，事實上大法官曾在釋憲並沒有禁止該狀況，但強調「出於公益目的，對軍公教退休再任者的薪資結構得給予適度規範」，顯見大法官並非認定退休再任者領雙薪合情合理，仍然是要立法予以規範。

陳柏謙指出，根據教育相關工會調查，截至今年，各校大專雙薪教師占缺卡位情況仍然嚴重，導致了近千名年輕博士人才因此而遭拒門外。他強調，掌握行政權的教育部，近年來往往歪曲大法官的說法，放任教育機構不正當的資源轉移。

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