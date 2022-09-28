時力議員質詢彰化代理教師聘期跳票 王惠美回酸：適合選立委

針對代理老師沒有完整12月聘期，時代力量彰化縣議員吳韋達今開記者會並在彰化縣議會質詢指出，王惠美縣長選前簽署承諾，若當選會給予代理教師完整12個月的聘期，但至今這屆任期將至還未能實現；民進黨彰化縣長參選人黃秀芳也表態，穩定受教權除了逐年補足正式老師員額，若當選會讓代理敎師領足12個月薪，留住優秀代課老師。

王惠美今天在議會對於吳韋達窮追猛打提高聲量回酸，「你很適合選立委，若在中央一定可以為教育有所發揮。」王惠美指出，無論公保、勞保都是依法來做，針對代理教師縣府這幾年很努力，代課老師只要願意兼任行政也可獲得12個月薪資，目前也佔了2成，暑假也讓代理老師可以開課取得薪資，未來會繼續招考正式教師，考上就有12個月薪資。

王惠美也提到，今年度代課老師聘期光是多7天就花了1千多萬元，在縣政立場要通盤檢討，不能只有照顧特定老師，只要能照顧一定會做。

​吳韋達說，彰化縣有272名代理教師，聘期卻不完整，2019年第二次定期會質詢時，就提出關於彰化縣代理教師聘期的問題，王縣長當時表示縣府財政困難，希望給縣府1、2年時間盤點財政問題，再來兌現成承諾，​如今四年任期將結束仍未兌現。

代理教師工會發起人黃湘仙今天也透過視訊說，中彰投地區彰化和台中市代理教師聘期最短，只有10個月又15天，全國最多的是苗栗有11個月，南投也有10個月20天，她指出，王縣長原本承諾的全薪跳票很失望，「原來可以先窮教育。」