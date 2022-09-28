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時力議員質詢彰化代理教師聘期跳票 王惠美回酸：適合選立委

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
代理教師工會發起人黃湘仙今天透過視訊表達對於彰化縣府聘期12個月承諾未實現感到失望。記者林敬家／攝影
代理教師工會發起人黃湘仙今天透過視訊表達對於彰化縣府聘期12個月承諾未實現感到失望。記者林敬家／攝影

針對代理老師沒有完整12月聘期，時代力量彰化縣議員吳韋達今開記者會並在彰化縣議會質詢指出，王惠美縣長選前簽署承諾，若當選會給予代理教師完整12個月的聘期，但至今這屆任期將至還未能實現；民進黨彰化縣長參選人黃秀芳也表態，穩定受教權除了逐年補足正式老師員額，若當選會讓代理敎師領足12個月薪，留住優秀代課老師。

王惠美今天在議會對於吳韋達窮追猛打提高聲量回酸，「你很適合選立委，若在中央一定可以為教育有所發揮。」王惠美指出，無論公保、勞保都是依法來做，針對代理教師縣府這幾年很努力，代課老師只要願意兼任行政也可獲得12個月薪資，目前也佔了2成，暑假也讓代理老師可以開課取得薪資，未來會繼續招考正式教師，考上就有12個月薪資。

王惠美也提到，今年度代課老師聘期光是多7天就花了1千多萬元，在縣政立場要通盤檢討，不能只有照顧特定老師，只要能照顧一定會做。

​吳韋達說，彰化縣有272名代理教師，聘期卻不完整，2019年第二次定期會質詢時，就提出關於彰化縣代理教師聘期的問題，王縣長當時表示縣府財政困難，希望給縣府1、2年時間盤點財政問題，再來兌現成承諾，​如今四年任期將結束仍未兌現。

代理教師工會發起人黃湘仙今天也透過視訊說，中彰投地區彰化和台中市代理教師聘期最短，只有10個月又15天，全國最多的是苗栗有11個月，南投也有10個月20天，她指出，王縣長原本承諾的全薪跳票很失望，「原來可以先窮教育。」

彰化縣長參選人黃秀芳說，彰化缺席國小與幼兒園教師甄試已有3年之久，終於在今年恢復舉辦，但是國中教師甄試考試依舊沒到位，嚴重影響學童的受教權。依據「國民小學與國民中學班級編制與教職員額編制準則」，代理教師占比不得超過8％，彰化縣代理敎師佔比長期大於規定8%，敎育現場正式員額不足已成常態，縣內目前教育投資明顯不足。

時代力量彰化縣議員吳韋達等人今開記者會並在彰化縣議會質詢指出，王惠美縣長選前簽署承諾，若當選會給予代理教師完整12個月的聘期，但至今這屆任期將至還未能實現。記者林敬家／攝影
時代力量彰化縣議員吳韋達等人今開記者會並在彰化縣議會質詢指出，王惠美縣長選前簽署承諾，若當選會給予代理教師完整12個月的聘期，但至今這屆任期將至還未能實現。記者林敬家／攝影

代理教師 王惠美

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