快訊

現在買美元是韭菜嗎？ 網喊「要賠很難」：但不要作夢上35元

新北教育百年樹人 新書記錄31學子成長故事

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局新書「新北好YOUNG 31位孩子的成長故事」記錄孩子溫馨勵志的成長歷程。圖／新北教育局提供
新北教育局新書「新北好YOUNG 31位孩子的成長故事」記錄孩子溫馨勵志的成長歷程。圖／新北教育局提供

新北副市長陳純敬出席27日「新北好YOUNG 31位孩子的成長故事」新書發表會，並與學生暢談成長歷程，同時感謝師長教導及培育之恩。教育局長張明文表示，新北推動多項計畫，編列逾630億預算，讓學生會考成績成功減C增A、在地就學達7成等，且各項教育表現調查名列前茅。

陳純敬說，這本書可說是新北教育成果展現，書中蘊含父母的愛、師長的春風化雨、教育局的適時支持及孩子的奮發向上。新北教育除厚實孩子知識技能外，也培養孩子面對困境不畏艱難的意志。如今看到孩子成長茁壯，體認百年樹人的真諦，看到國家未來的希望。

張明文則表示，新北自2021年起，教育預算編列逾630億，首度成為全國教育經費最高的縣市。同時推行學力UP支持計畫，讓會考成績減C增A、推動在地就學達7成、擁有16所職業試探中心，讓學生潛能發展、一展長才，並引進民間資源設立獎學金及補助，幫助學生安心向學，且各項教育表現調查結果名列前茅。

教育局表示，這31位孩子，有璀璨耀眼的明日之星也有未來將在各領域發光發熱的台灣之光。「新北好YOUNG 31位孩子的成長故事」記錄孩子溫馨勵志的成長歷程。

樟樹實中吳宗翰因參加學校資訊職探課程，引發興趣，因此選擇就近就讀樟樹實中資訊科，考取了多張技術士證照，更與同學組隊代表新北市參加全國青少年科技創作競賽得到冠軍，希望日後能成為資訊教師。

淡水商工蔡可凡因參加職探課程、技職學校專業群科體驗及技藝班，經不斷的練習，獲得新北市技藝競賽中式麵食加工主題冠軍，更獲選為全國技藝教育績優學生，得以進入淡水商工繼續精進廚藝。

中和高中吳以恩則熱愛游泳，在2021年全中運拿下仰式3面金牌、全國運獲得3金，2022年全中運再度奪下3金，目前正朝國家隊選手努力。

新北副市長陳純敬出席27日「新北好YOUNG 31位孩子的成長故事」新書發表會，並與學生暢談成長歷程。圖／新北教育局提供
新北副市長陳純敬出席27日「新北好YOUNG 31位孩子的成長故事」新書發表會，並與學生暢談成長歷程。圖／新北教育局提供

教育局 淡水

延伸閱讀

影／新北表揚5位全國師鐸獎得主 神秘嘉賓現身溫馨感人

慰勞幼教人員辛勞 新北市府邀觀賞京劇「白蛇傳」

特教生家庭日10周年 新北辦活動建立親子關係

U18世界盃新北穀保家商領軍奪亞軍 侯友宜越洋賀電

相關新聞

本土語學分班補助未回溯惹議 教部態度轉彎「研議中」

本土語學士後教育學分班補助獎助金2000元，卻未回溯已取得學分的教師，教育部今天一改先前態度，表示朝一併適用「師資培育大...

教部補助本土語學分班學費獨漏首屆學員 淪變相懲罰

為擴充本土語師資量能，教育部109學年度起委由師培大學開設本土語學士後教育學分班，但教師全額自費，教育部已拍板今年9月1...

新北師鐸獎系列／侯友宜期許成為教師最強後盾

「教育是每位孩子的希望，我一直認為『品德教育』跟『適性教育』是最重要的。」新北市長侯友宜說，老師扮演著關鍵性的角色，透過...

新北師鐸獎系列／楊幸鈞用愛與正能量 打造靈活學習環境

「我的教育理念是Always from Love，帶給學生學習快樂與希望是我的教學目標。」板橋高中體育老師楊幸鈞期許所有...

影／教育部門神領雙薪卡職缺　潘文忠任內又多10位

教師退休後轉任私校，形同領退休金又領私校薪資的雙薪肥貓，擋住年輕博士生謀得專任職的機會。高教工會更痛批，教育部高官離退後...

新北教育百年樹人 新書記錄31學子成長故事

新北副市長陳純敬出席27日「新北好YOUNG 31位孩子的成長故事」新書發表會，並與學生暢談成長歷程，同時感謝師長教導及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。