新北教育百年樹人 新書記錄31學子成長故事

新北副市長陳純敬出席27日「新北好YOUNG 31位孩子的成長故事」新書發表會，並與學生暢談成長歷程，同時感謝師長教導及培育之恩。教育局長張明文表示，新北推動多項計畫，編列逾630億預算，讓學生會考成績成功減C增A、在地就學達7成等，且各項教育表現調查名列前茅。

陳純敬說，這本書可說是新北教育成果展現，書中蘊含父母的愛、師長的春風化雨、教育局的適時支持及孩子的奮發向上。新北教育除厚實孩子知識技能外，也培養孩子面對困境不畏艱難的意志。如今看到孩子成長茁壯，體認百年樹人的真諦，看到國家未來的希望。

張明文則表示，新北自2021年起，教育預算編列逾630億，首度成為全國教育經費最高的縣市。同時推行學力UP支持計畫，讓會考成績減C增A、推動在地就學達7成、擁有16所職業試探中心，讓學生潛能發展、一展長才，並引進民間資源設立獎學金及補助，幫助學生安心向學，且各項教育表現調查結果名列前茅。

教育局表示，這31位孩子，有璀璨耀眼的明日之星也有未來將在各領域發光發熱的台灣之光。「新北好YOUNG 31位孩子的成長故事」記錄孩子溫馨勵志的成長歷程。

樟樹實中吳宗翰因參加學校資訊職探課程，引發興趣，因此選擇就近就讀樟樹實中資訊科，考取了多張技術士證照，更與同學組隊代表新北市參加全國青少年科技創作競賽得到冠軍，希望日後能成為資訊教師。

淡水商工蔡可凡因參加職探課程、技職學校專業群科體驗及技藝班，經不斷的練習，獲得新北市技藝競賽中式麵食加工主題冠軍，更獲選為全國技藝教育績優學生，得以進入淡水商工繼續精進廚藝。