本土語學分班補助未回溯惹議 教部態度轉彎「研議中」

本土語學士後教育學分班補助獎助金2000元，卻未回溯已取得學分的教師，教育部今天一改先前態度，表示朝一併適用「師資培育大學辦理學士後教育學分班實施要點」第16點規定方向研議，也就是修習科目成績達70分以上者，每人每學分最高補助獎助金新台幣2000元。

為擴充本土語師資量能，教育部109學年度起委由師培大學開設本土語學士後教育學分班，由學員全額自費，教育部拍板今年9月1日起補助每人每學分最高補助獎助金2000元，卻未回溯已取得學分的教師，讓首屆學員大跳腳。

本土語學士後教育學分班自救會今天舉行請願記者會，要求教育部正視109年學士後本土語教育學分班學分費補助、本土語教學支援人員，應正名為本土語文專業教師、本土語教師開缺聘任等訴求，讓這群本土語教師的教師節，也能過得「名正言順」。

教育部今天一改先前「難以追溯發放獎助金」的態度，先是感謝長期投入本土語文教學推動的教育人員，尤其是首批支持本土語言復振的現職教學支援工作人員，以及代理教師即於109年報考修讀相關學分班，對於推動國家語言政策熱忱與奉獻。

教育部也接著說，111年配合國家語言政策及行政院推動「國家語言整體發展方案」，基於鼓勵更多具本土語文專長之人士修讀本專班，因此修正「師資培育之大學辦理學士後教育學分班實施要點」，增訂第16點規定，自111年9月1日起，就讀本土語文學士後教育學分班，且修習科目成績達70分以上者，每人每學分最高補助獎助金新台幣2000元；並持續就109年起修讀本土語文學士後教育學分班者，研議補助學分費相關行政規範。

教育部表示，惟鑑於本土語文師資係依國家語言發展法專法培育，具復振語言專屬特性，且審酌「國家語言發展法」公布後，自111學年度起高中以下學校納入部定課程，有培育本土語文師資培育必要性，教育部就109年至111年9月1日前已修畢學分部分，研議法規修正及經費籌措事宜，朝一併適用「師資培育之大學辦理學士後教育學分班實施要點」第16點規定方向研議。

教育部說，此案獎助金經費來源，將從教育部預算盤點支應。