快訊

現在買美元是韭菜嗎？ 網喊「要賠很難」：但不要作夢上35元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北師鐸獎系列／侯友宜期許成為教師最強後盾

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導
侯友宜期許所有老師及學校團隊持續創新教學、挖掘並培養孩子潛能，成就每個孩子。記者許玉娟／攝影
侯友宜期許所有老師及學校團隊持續創新教學、挖掘並培養孩子潛能，成就每個孩子。記者許玉娟／攝影

「教育是每位孩子的希望，我一直認為『品德教育』跟『適性教育』是最重要的。」新北市長侯友宜說，老師扮演著關鍵性的角色，透過老師們的努力，才能讓孩子成為一位好品德的人，並且發揮所長、適性發展，讓孩子擁有幸福的能力。

侯友宜表示， 9月是新北市「敬師月」，在這個屬於老師的月份裡，要特別感謝各校老師在教育崗位上的付出與奉獻，「因為有你們對孩子的愛與關懷，以及對教育的堅持，才讓新北教育更加卓越、更加有溫度！」

今年總共有39名老師獲得新北市特殊優良教師獎，其中有5位更是榮獲了教育部的師鐸獎，是教育界的最高榮耀，感謝他們用生命投入教育、用心愛學生，帶給每一位孩子的正能量，點亮孩子的未來、改變孩子的一生。

侯友宜恭喜所有的得獎校長及老師，能從全市及全國眾多優秀教育人才中獲得肯定，每一位獲獎人員都是新北市的榮耀，期許老師們及學校團隊持續創新教學、挖掘並培養孩子潛能，成就每個孩子。

侯友宜指出，新北教育一直不斷精進，四年來創新突破，超過百項全國首創及全國第一教育施政成果，感謝老師們的努力，讓這些教育成果實現。新北市從110年起，教育預算編列超過630億，是全國教育經費最高的縣市。在硬體方面，投入超過200億優化教育環境，推動老舊校舍整建，未來4年將再投入30億打造未來智慧學校，持續優化校園環境。

侯友宜強調，在教學方面，新北建立完整教師專業成長支持系統，組成各領域教師專業社群，讓教師教學上有所支持、成長。市府團隊會當老師最強的後盾，讓大家在資源充足的教育環境下教學，讓每一個孩子都能找到自己的路，培育更多專業人才，實現「新北whole教育、在地家好學(讀)」。

新北市長 侯友宜 性教育

延伸閱讀

林佳龍今告警大學歷偽造公文 侯友宜反駁：下午出示證據

侯友宜今表揚18家！新北這些企業照顧勞工福利好佛心

侯友宜看板現身台南 藍議員憂選情找外援「母雞」加持

周玉蔻猛攻博士論文案 侯友宜：好好做代誌歡迎來檢視

相關新聞

本土語學分班補助未回溯惹議 教部態度轉彎「研議中」

本土語學士後教育學分班補助獎助金2000元，卻未回溯已取得學分的教師，教育部今天一改先前態度，表示朝一併適用「師資培育大...

教部補助本土語學分班學費獨漏首屆學員 淪變相懲罰

為擴充本土語師資量能，教育部109學年度起委由師培大學開設本土語學士後教育學分班，但教師全額自費，教育部已拍板今年9月1...

新北師鐸獎系列／侯友宜期許成為教師最強後盾

「教育是每位孩子的希望，我一直認為『品德教育』跟『適性教育』是最重要的。」新北市長侯友宜說，老師扮演著關鍵性的角色，透過...

新北師鐸獎系列／楊幸鈞用愛與正能量 打造靈活學習環境

「我的教育理念是Always from Love，帶給學生學習快樂與希望是我的教學目標。」板橋高中體育老師楊幸鈞期許所有...

影／教育部門神領雙薪卡職缺　潘文忠任內又多10位

教師退休後轉任私校，形同領退休金又領私校薪資的雙薪肥貓，擋住年輕博士生謀得專任職的機會。高教工會更痛批，教育部高官離退後...

新北教育百年樹人 新書記錄31學子成長故事

新北副市長陳純敬出席27日「新北好YOUNG 31位孩子的成長故事」新書發表會，並與學生暢談成長歷程，同時感謝師長教導及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。