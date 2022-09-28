新北師鐸獎系列／侯友宜期許成為教師最強後盾

「教育是每位孩子的希望，我一直認為『品德教育』跟『適性教育』是最重要的。」新北市長侯友宜說，老師扮演著關鍵性的角色，透過老師們的努力，才能讓孩子成為一位好品德的人，並且發揮所長、適性發展，讓孩子擁有幸福的能力。

侯友宜表示， 9月是新北市「敬師月」，在這個屬於老師的月份裡，要特別感謝各校老師在教育崗位上的付出與奉獻，「因為有你們對孩子的愛與關懷，以及對教育的堅持，才讓新北教育更加卓越、更加有溫度！」

今年總共有39名老師獲得新北市特殊優良教師獎，其中有5位更是榮獲了教育部的師鐸獎，是教育界的最高榮耀，感謝他們用生命投入教育、用心愛學生，帶給每一位孩子的正能量，點亮孩子的未來、改變孩子的一生。

侯友宜恭喜所有的得獎校長及老師，能從全市及全國眾多優秀教育人才中獲得肯定，每一位獲獎人員都是新北市的榮耀，期許老師們及學校團隊持續創新教學、挖掘並培養孩子潛能，成就每個孩子。

侯友宜指出，新北教育一直不斷精進，四年來創新突破，超過百項全國首創及全國第一教育施政成果，感謝老師們的努力，讓這些教育成果實現。新北市從110年起，教育預算編列超過630億，是全國教育經費最高的縣市。在硬體方面，投入超過200億優化教育環境，推動老舊校舍整建，未來4年將再投入30億打造未來智慧學校，持續優化校園環境。

侯友宜強調，在教學方面，新北建立完整教師專業成長支持系統，組成各領域教師專業社群，讓教師教學上有所支持、成長。市府團隊會當老師最強的後盾，讓大家在資源充足的教育環境下教學，讓每一個孩子都能找到自己的路，培育更多專業人才，實現「新北whole教育、在地家好學(讀)」。