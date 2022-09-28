新北師鐸獎系列／楊幸鈞用愛與正能量 打造靈活學習環境

「我的教育理念是Always from Love，帶給學生學習快樂與希望是我的教學目標。」板橋高中體育老師楊幸鈞期許所有學生上體育課時，都能感受到滿滿的愛與正能量。

楊幸鈞教職資歷並不長，但在這10年間面對108課綱的變化、疫情對教育環境的挑戰，仍保有教學熱情，且希望透過體育讓學生勇於挑戰自己、愛自己，看見更寬廣的世界。

近兩年的疫情對教育工作者是極大挑戰，而平常需要實際動起來的體育課，更考驗教師教學靈活度。楊幸鈞表示，利用線上課程的時間，剛好將108課綱裡平常不太有機會詳細說明的內容，透過線上教學來完成，也教了很多體育冷知識，以及講解平常體育課比較不會遇到項目，像是保齡球、適應體育等；去年適逢東京奧運期間，也順勢介紹了很多台灣選手的故事，增添線上課程豐富、趣味性。

板橋高中賴春錦校長指出，幸鈞老師開設的多元選修課裡有一門「適應體育」，由學生參與設計適合不同類別身心障礙族群的課程，並實際體驗課程內容，除了提供學生更設身處地思考的機會，也促進身心障礙學生與班上其他同學感情更緊密，是非常好的融合教育方式。

板橋高中特教組劉頌真老師稱讚幸鈞老師勇於挑戰，也很樂意接觸各種不同學生，為了這些與眾不同的孩子，「她從來沒有放棄。」