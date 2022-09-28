教部補助本土語學分班學費獨漏首屆學員 淪變相懲罰

為擴充本土語師資量能，教育部109學年度起委由師培大學開設本土語學士後教育學分班，但教師全額自費，教育部已拍板今年9月1日起補助每人每學分最高補助獎助金2000元，卻未回溯已取得學分的教師，讓首屆本土語學士後教育學分班學員大感不公平，認為應回溯補助。

本土與學士後教育學分班自救會今天舉行請願記者會，要求教育部正視109年學士後本土語教育學分班學分費補助、本土語教學支援人員，應正名為本土語文專業教師、本土語教師開缺聘任等訴求，讓這群本土語教師的教師節，也能過得「名正言順」。

教育部109學年開設本土語文專長學士後教育學分班，學生共須修滿66個學分，修業年限至少兩年，一學分3000至4200元不等。若為在職教師，教書滿六年可扣12個學分，未滿則扣8個學分，抵扣後在職教師仍須修54學分或58學分，有讀研究所者可再抵免，但平均下來總學費也要超過15萬元。

自救會總召劉維欣表示，109年學士後本土語教育學分班的學員，是響應國家語言發展法的首批戰士，沒想到隔年高師大、清大招生不足，教育部110年研議要在111學年獎助，首屆學分班學員看到後，讓人感到心酸，教育部應「一視同仁」。

根據教育部統計，109年中等學校本土語文專長學士後教育學分班（包含閩南語、客語、原住民族語）預計招收545人，卻只招收到231人；110年招生狀況更是慘澹，預計招收330人，卻只招收到63人；今年9月1日起開始補助，111年招生狀況也與往年差不多，預計招收125人，實際招到36人。

客語教師徐晶萍是清華大學109年本土語學分班首批學生，她表示，當時為了響應政策，一學分3500元，兩年約花15萬元，若無教師證，還要加修教育學分，就得超過25萬元，還有學員小額貸款，自己花費時間、金錢，沒有寒暑假的進修，就是為了替自己心愛的本土語做最大奉獻；蔡永強也代替原住民族語教師表示，萬萬沒想到教育部補助卻遺忘了最支持國家政策的第一批老師。

立委黃國書、賴香伶皆出席記者會聲援。黃國書表示，國家語言發展法上路，高中本土語師資非常缺乏，很多學校開學到現在都還找不到師資，有一群老師自費修了學分，教育部後來為擴增師資，卻未回溯補助，形同變相懲罰。

黃國書也透露，近來有與教育部協商，教育部也同意會回溯補助，健全本土語教學的環境。先參加沒補助，後參加有補助，這並不合理；賴香伶也說，教育部已透露願意回溯，並比照現行補助規範，教育部應說到做到。

劉維欣表示，教育部9月26日邀集本土語代表召開研商座談會，會中已達初步共識，教育部會研議就109年至111年9月1日前已修畢學分部分研議法規及經費籌措事宜，規畫一併適用師培大學教育學分班實施要點第16點規定，也就是修習科目成績達70分以上者，每人每學分最高補助金2000元。