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影／台南數位學習走第一 18所重點學校打頭陣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市推動教育部中小學數位學習精進方案，擇定18重點學校打頭陣，今天啟動。記者鄭惠仁／攝影
台南市推動教育部中小學數位學習精進方案，擇定18重點學校打頭陣，今天啟動。記者鄭惠仁／攝影

台南市推動教育部中小學數位學習精進方案，開學後啟動「班班有網路生生用平板」計畫，擇定18重點學校打頭陣，今天啟動，金城國中就利用平板，透過3D，讓學生了解病毒。教育局表示，推動虛實整合、沈浸式學習、科技自學力與跨域整合等4大模式，發展符應未來數位學習趨勢的課程。

市長黃偉哲、教育局長鄭新輝也入班聽課，由老師引導學生利用平板，透過3D，有如進入實驗室，認識病毒，學生也分組討論，在教室大螢幕前顯示各組的意見與看法，鄭新輝先發言詢問「類生物」，經老師說明後，再由線上左鎮國中學生詢問，市長也化身生物老師，以淺顯易懂的方式說明病毒傳播的機制。

黃偉哲表示，今年是南市教育豐收的一年，4年來的努力成果深獲好評，無論是遠見雜誌、黃昆輝教育基金會、天下雜誌幸福城市大調查，南市的教育和文教力表現皆是6都第1、甚至全國第1。去年停課不停學期間，南市率先推出全球唯一的公版直播教學、今年領先全國成立數位學習辦公室，全力推動生生用平板、程式設計及機器人教育、自主學習、數位深耕、5G及前瞻數位科技等計畫，扎根學生的智慧科技力，南市數位教育的實力有目共睹。

鄭新輝說，教育局4年來全面推動「智慧科技力」，培養學生善用科技解決問題，新學年度起立即啟動「生生用平板」計畫，全市教師完成教育部指定的A1、2數位學習工作坊，達成率已超過90%，為全國第1。

另率先整合科技與課程專家成立數位學習辦公室，選出18所重點學校，研發具特色的多元數位教學主題與課程模組，透過優質的教師團隊，運用校際聯盟、以校帶校的推廣模式，每年倍增重點發展學校，預計在4年內，可以讓校校都是數位學習具特色的重點發展學校。

台南市推動教育部中小學數位學習精進方案，擇定18重點學校打頭陣，今天啟動。記者鄭惠仁／攝影
台南市推動教育部中小學數位學習精進方案，擇定18重點學校打頭陣，今天啟動。記者鄭惠仁／攝影
台南市推動教育部中小學數位學習精進方案，擇定18重點學校打頭陣，今天啟動。記者鄭惠仁／攝影
台南市推動教育部中小學數位學習精進方案，擇定18重點學校打頭陣，今天啟動。記者鄭惠仁／攝影

鄭新輝 教育局 生生用平板

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