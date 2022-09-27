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雲林9師獲師鐸獎 他們用教育證明「偏鄉也很行」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣三崙國小校長黃明旋（右三）執教30多年都在偏鄉學校服務，春風化雨翻轉孩子命運獲師鐸獎，縣長張麗善（左三）頒獎祝賀。記者陳苡葳／攝影
雲林縣三崙國小校長黃明旋（右三）執教30多年都在偏鄉學校服務，春風化雨翻轉孩子命運獲師鐸獎，縣長張麗善（左三）頒獎祝賀。記者陳苡葳／攝影

雲林縣三崙國小校長黃明旋、鎮西國小主任吳秀玲等9名教育工作者獲頒今年度師鐸獎，縣府今舉行教師節表揚大會，縣長張麗善頒獎時說，教師是影響孩子一生深遠的重要人物，感謝大家對教育工作的奉獻，作育英才，並成為杏壇典範。

三崙國小校長黃明旋服務已達30年，從教師、主任到校長，職涯中遇過許多學生，印象深刻的是有曾有孩子被放棄也對自我沒信心，放逐自我，經師長引導，從國術、音樂中找到自我價值，「每看孩子改變，是令我最感動的事！」

黃明旋長年待在偏鄉學校服務，深知地方資源匱乏，不過他說，孩子能力並不會比較差，只要有機會，持續給予鼓勵，表現甚好，他也利用學校地處濱海之鄉四湖的優勢，將課程融入海洋教育元素，讓學生學習貼切生活，不僅是海洋教育推動重點學校，更是具指標性的資源中心，搭配國際風箏衝浪，發展水域安全等教育工作。

「自己是比別人多一些幸運！」鎮西國小主任吳秀玲說，她來自偏鄉貧困家庭，父親希望她有一份穩定工作，於是聽從建議，高中畢業考上代理教師，1990年進入台西泉州國小服務，並以第1名考進中興大學夜間部讀書，每天搭3小時公車到台中讀書，晚上12點再搭火車回家。

吳秀玲「半工半讀」，後以第1名成績畢業，沒多久便考上正式教師，踏入杏壇至今30年，她感謝一路幫助、扶持過她的校長與同事，完成她的教育理想，每次看到孩子的笑容，心中燃起初衷，感謝自己當初決定從事教育工作，做了一個非常值得的選擇。

張麗善加碼報喜，樟湖生態國中小學、華南實驗國小及下崙國小等3校，均成功獲得堪稱教育界「奧斯卡金像獎」金質獎殊榮，對雲林縣的教育氛圍與工作者帶來極大榮耀和鼓勵。

雲林縣鎮西國小主任吳秀玲（右三）30年前「半工半讀」踏入杏壇，努力教育學子獲師鐸獎肯定，縣長張麗善（左三）頒獎祝賀。記者陳苡葳／攝影
雲林縣鎮西國小主任吳秀玲（右三）30年前「半工半讀」踏入杏壇，努力教育學子獲師鐸獎肯定，縣長張麗善（左三）頒獎祝賀。記者陳苡葳／攝影

偏鄉學校 雲林

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