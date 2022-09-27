影／新北表揚5位全國師鐸獎得主 神秘嘉賓現身溫馨感人

新北教育局今表揚市內5位榮獲全國師鐸獎教師，並分別安排神秘嘉賓驚喜現身獻上感謝及祝福，讓許多發表感言到一半的獲獎教師頓時熱淚盈匡，場面溫馨感人。其中有學生因受教師影響，自己也走上教學之路；另外也有教師把外籍交換生當作兒女，除教導中文也安排體驗台灣文化生活。

板橋高中體育教師楊幸鈞致力體育教育，引導對體育有興趣且專長的學生，如今學生李雨婕已成為擊劍教練，今驚喜現身讓她眼淚奪匡而出。她分享，自己跟學生不只是師生，可能因為自己搞笑、好親近的特質，讓學生願意主動跟她分享心事；由於自己很喜歡學生們，也盼為偏鄉教育奉獻，因此還與教師合作推廣擊劍，並到偏鄉學校服務。

淡水商工主任曾才榮以技職精神融入國際教育，曾是日本交換生的根田文平16歲時首到台灣交換，曾才榮看到交換生面對生活及學習上都有困擾，因此特地幫忙上中文課，每周還安排台灣文化體驗活動及生活協助，就把自己當成如父親般的角色，根田文平生活適應及學習也都很快，激勵台灣學生也想一起努力，讓曾才榮感到很欣慰。如今根田文平也因如此溫暖教育，決定長留台灣就學及就業，直呼曾才榮就像是自己在台灣的爸爸。

「這個世界不是優秀人的世界，而是所有人的世界。」五華國小教師杜筱梅關注特殊生、情緒困擾受創及因學習落後的孩子，曾有位罹患糖尿病的孩子，每天須用尖銳的針頭扎入指尖檢驗血糖，稍未留意甚至會有生命危險，杜筱梅以繪本方式鼓勵畫下對針孔的恐懼與適應新生活的困難，孩童甚至以該繪本榮獲總統教育獎，並經募資後發送1500本到全市國小與醫療院所給病童閱讀。

光復國小附幼主任鄭雅玲則致力於精進幼兒園課程，學生呂小姐如今也成為國小實習教師。呂小姐今日到現場分享自己剛入學因分離焦慮哭泣，鄭雅玲不打罵而以安撫情緒方式引導，午餐吃飯很慢時也總會等待她，「也許當時雅玲主任的教導和陪伴，化成自己走上教育之路的重要養分」。

新店國小校長許德田服務逾33年，帶領學校獲獎無數，妻子及兒子今特別現身祝福，分享許德田除奉獻於學校教育外，更致力家庭教育。兒子說，從小就覺得父親很厲害，用心辦學同時還能花心思陪伴家人，身兼校長及一家之主，是自己未來也想成為的榜樣。