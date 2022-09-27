北科大創新前瞻學院推企業共治 十年培育近七百碩博生

國立台北科技大學成立「創新前瞻科技研究學院」（iFIRST），今（9/27）應邀總統蔡英文蒞臨揭牌，研究學院今年10月啟動招生、明天春季2月入學，將與企業共同治理，並合作規劃人工智慧、資訊安全、半導體等重點領域學程，預計至122年計可培育碩士達600人、博士80人，強化國家重點產業。

北科大日前獲教育部通過創新前瞻科技研究學院，學院於今日邀請總統蔡英文、教育部政務次長劉孟奇、數位發展部次長闕河鳴、國科會副主委陳宗權等舉行揭牌儀式。

總統蔡英文表示，北科大累積豐富產學合作資源，創新學院共計16家企業投入資源，累計近兩億元，是研究學院中額度最高者。豐富的資源也顯示出企業對北科大的認同，對培育人才具備高度意願，未來創新學院將肩負培育創新人才的重責大任。

北科大校長王錫福指出，學院將於10月啟動招生、明年2月入學。前瞻學院聚焦人工智慧、半導體、資訊安全等重點領域，並規劃人工智慧科技碩士、博士學位學程；資訊安全碩士、博士學位學程，以及半導體科技學分學程，預計至122年計可培育碩士達600人、博士80人。

王錫福指表示，希望以動態式調整的創新策略吸引學子就學，建立由教育帶動產學研發的跨域平台，兼顧前瞻核心技術研發與人才培育。招生依產業需求並與企業共同培育人才，也培養企業家精神與創新思維。

北科大創新前瞻學院長蘇昭瑾表示，今年首度招生，碩士班核定30個名額、博士班10名，配合政府推動六大核心產業策略，學院也獲教育部10年計畫支持，學院重視績效但財務可彈性運作，將跟企業共同治理。學院也針對產學合作的痛點重新調整，邀請友達、台達電、群光、美商Sunbird等十餘家企業打造聯合研發中心聚落，透過跨領域、跨產業相互交流。

蘇昭瑾表示，學院教學與研究著重實作培力，將由企業開設主題式研發課題、產學共同指導論文，讓學生同步認識企業的核心關鍵技術，亦能掌握市場動態，強化商品化導向的研發力。學院也鼓勵研究生赴業界實習挖掘實務問題，亦將為學生爭取前往企業海外部門或國際合作單位的實習機會，掌握國際先進研發技能。