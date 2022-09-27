校長培訓邀重量學者遭疑產業鏈 退休教授：美事一樁

全國教師工會總聯合會日前接獲檢舉，大葉大學教育專業發展研究所榮譽講座教授黃德祥，以個人名義在南投私立同德高中，開設中小學校長培訓班，講師名單包含多位現任教育官員與學者，遭質疑利益迴避與公平性。黃德祥對此表示，開辦培訓班應是美事一樁，對於教育團體的訴求「是言重了」。他也說，聘到的講師都不會是現任遴選委員，也會自行迴避，且多為退休人員，用於傳承經驗。

全教總理事長侯俊良表示，黃教授在邀請其他學者擔任該培訓班講座的短信中，自稱「多年來我開設中小學校長培訓班，…成績相當不錯，已有200餘位校長金榜題名。由於這個校長培訓班欲罷不能，我也把它當做一種功德，服務有志學員。」文末並稱「將敬謹支給鐘點費一萬元，高鐵車票另計。」

侯俊良提到，檢視該培訓班講座名單，不少知名學者與前教育官員列名其中，包含台灣教育大學系統總校長、前教育部長吳清基；台南大學校長黃宗顯；政大教育系兼任教授、前台北市教育局長湯志民；台北市副市長蔡炳坤；國家教育研究院副院長、前台中市教育局長顏慶祥；中正大學教育學院院長鄭瑞隆；大葉大學師資培育助理教授、國教署前副署長黃新發。

侯俊良質疑，校長遴選要通過初選考試，通過考試還要經過遴選，考試要有出題人員，遴選要有官員、學者專家，黃教授所開設的班級，列出許多學者專家與官員，甚至還有現任官員，質疑這些人可能曾任出題者，未利益迴避。

黃德祥對此表示，個人在大葉大學任教多年，辦了10幾期校長主任培訓班，績效良好，在大葉大學退休後改聘榮譽教授，很多舊雨新知知道自己對校長主任培訓的專業成長，有一定歷練，因此請託他繼續開設。

至於開課地點選在南投私立同德高中，黃德祥說，該校學校主管多數都是我學生輩，樂意提供場地，我們也付場地費，且私校較有彈性，主要的收費多付給講座比較高額的鐘點費，各大學講座也樂於栽培後進，不僅如此，也歡迎現任主任校長來專業在職進修，考上校長後，也有很多現任校長因為培訓過，把精神傳承下去，後來也很多人獲得師鐸獎、教學卓越獎等肯定。

全教總質疑校長培訓班講師未利益迴避，且收費高達3萬6000元。黃德祥則說，聘到的講師多為退休人員，不會聘現任委員，也自己會迴避。他強調，這些講師聲望高，也有過去培訓班學員回鍋擔任講師，希望把一輩子的專業經驗，能傳承下去。

黃德祥表示，「這件事應是美事一樁」，他也說，自知中小學老師收入有限，也可以分期，純粹栽培後進，比較像是在結善緣。