退休教授開校長培訓邀重量學者 全教總批淪「產業鏈」

全國教師工會總聯合會日前接獲檢舉，大葉大學教育專業發展研究所榮譽講座教授黃德祥，以個人名義在南投私立同德高中，開設中小學校長培訓班，每位學員收費高達3萬6000元，講師名單包含多位現任教育官員與學者，憂心課堂講師就是學員的出題人員或遴選委員，質疑利益迴避與公平性，批評是「校長產業鏈」，要求教育部徹查。

全教總理事長侯俊良表示，黃教授在邀請其他學者擔任該培訓班講座的短信中，自稱「多年來我開設中小學校長培訓班，…成績相當不錯，已有200餘位校長金榜題名。由於這個校長培訓班欲罷不能，我也把它當做一種功德，服務有志學員。」文末並稱「將敬謹支給鐘點費一萬元，高鐵車票另計。」

侯俊良強調，教育官員、學者關心教育是好事，但此校長「培訓班」，實有太多環節必須釐清，擔任此一「培訓班」講座的官員、學者，必須接受公評，教育部更應嚴肅面對。

檢視該培訓班講座名單，不少知名學者與前教育官員列名其中，包含台灣教育大學系統總校長、前教育部長吳清基；台南大學校長黃宗顯；政大教育系兼任教授、前台北市教育局長湯志民；台北市副市長蔡炳坤；國家教育研究院副院長、前台中市教育局長顏慶祥；中正大學教育學院院長鄭瑞隆；大葉大學師資培育助理教授、國教署前副署長黃新發。

侯俊良質疑，校長遴選要通過初選考試，通過考試還要經過遴選，考試要有出題人員，遴選要有官員、學者專家，黃教授所開設的班級，列出許多學者專家與官員，甚至還有現任官員，質疑這些人可能曾任出題者，未利益迴避。

侯俊良質疑，黃德祥教授原在國立彰化師大任教，退休後又轉任大葉大學，卻以私人名義在外校開設收費「培訓班」，且該班宣稱已有超過200位學員考上校長，推算如有500名學員，以學費36000元計，培訓班已受取學費達1800萬元，收費也明顯比其他校長培訓班來得高。

全教總高中職委員會主任委員張瓊方指出，就算要開班，何以不在大學的師培單位？她也質疑，列名「培訓班」講座的各校學者與前官員，是否曾經參與校長甄選筆試命題委員？是否曾經擔任遴選委員會委員？是否曾經擔任校務評鑑委員？有無私相授受？這些人都該出來說清楚。

張瓊方也說，若這些「學員」選上了校長，就算做得再差，也很難下台，結果辦學績效考評又遇到這些「講師」，但看在子弟兵的人情，即便他做得不好，要如何讓他下來？「這是很大的利益共生團體」。