快訊

兄弟萬里沙灘游泳捲外海失蹤...哥哥遺體今晨沖上岸 家屬泣不成聲

被指論文抄襲！高虹安赴北檢告週刊加重誹謗「我與張淑娟感同身受」

台股開盤上漲34點 開盤指數13,812點

新北師鐸獎系列／鄭雅玲陪伴孩子快樂成長學習愛人愛己

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導
鄭雅玲熱衷設計引發幼兒好奇心的課程，引導小朋友觀察、思考與培養解決問題的能力。圖／新北市政府教育局提供
鄭雅玲熱衷設計引發幼兒好奇心的課程，引導小朋友觀察、思考與培養解決問題的能力。圖／新北市政府教育局提供

「我希望每一位幼兒園的孩子都能快樂生活；培養所有幼教老師成為專業有溫度的老師。」這是2022年新北市師鐸獎得主，也是新北市中和區光復國民小學附設幼兒園主任鄭雅玲的教育理念。

從事幼教工作近30年的她也實際身體力行，不僅親自教導孩子，還擔任新北市幼教研習暨資訊中心主任，培育更多幼教老師，且編撰出版幼教專書及刊物，期許教學理念能夠影響更多人。

鄭雅玲熱愛幼教工作，希望讓孩子能學習愛人愛己，快樂度過每一天，她還設計引發幼兒好奇心的課程，引導小朋友觀察、思考與培養解決問題的能力。她不僅熱衷幼兒教學，現在更近一步承擔幼教研習暨資訊中心工作，在疫情期間，辦理輔導老師學習線上課程，讓所有幼保人員都能夠透過線上有效學習，提升教師專業知能，進而加強整體幼保教育。

近期鄭雅玲擴大關懷面向，除了教導一般生的幼兒園，更進一步關心特殊需求的孩子，她正在編寫新書「幼兒園大肌肉課程調整」，就是讓特殊需求的孩子、帶領孩子的老師，能夠以新的方法進行大肌肉的活動。

光復國民小學校長張明賢就稱讚鄭雅玲鍾愛幼兒教育與課程發展，能夠提供孩子們快樂學習，而參與研習的同仁陳育菲則認為鄭雅玲的執行力很強，時常有多面向的思考，能兼顧各種事情。

對於榮獲師鐸獎感言，鄭雅玲表示，很開心受到家長肯定，感謝幼兒園共同打拼的同仁，還要謝謝許多校長、同事與友校夥伴對幼教研習暨資訊中心的支持與協助，讓中心能提供更多的資源與網站線上服務，希望未來攜手更多熱愛幼教的老師、朋友們，為幼兒打造更優質的教育環境。

鄭雅玲熱愛幼教工作，希望讓孩子能學習愛人愛己，快樂度過每一天。圖／新北市政府教育局提供
鄭雅玲熱愛幼教工作，希望讓孩子能學習愛人愛己，快樂度過每一天。圖／新北市政府教育局提供

幼教 幼兒園

延伸閱讀

新北坪林周六舉行「戀戀茶香-親子水岸歡樂Party」 限額報名參加

新北刑警公務電話聊到出軌…小三還懷孕 妻怒告求償

新北頒公共工程優質獎 為參加金質獎做準備

新北補助弱勢生早餐券超商品項缺、買不到 教育局允改善

相關新聞

退不了、進不來 中小學「老」老師惡化

中小學教師年齡結構持續「老化」，四十歲以下教師占比已剩不到三成，「新陳代謝」緩慢。教團分析，少子化讓專任職缺大幅減少，年...

40歲以下教師剩不到三成 中小學師資「新陳代謝」惡化

中小學教師年齡結構持續「老化」，四十歲以下教師比已例剩不到三成，年輕老師進不來，「新陳代謝」越來越慢。有教師團體分析，少...

傷心教師節！代理老師遭學生襲胸 屏縣府：已啟動調查

後天是教師師，立委王婉諭今在臉書揭露，一名曾在屏東縣任教的代理老師在校遭學生性騷擾，校方卻違法不作為，對當事人造成二度傷...

新北師鐸獎系列／鄭雅玲陪伴孩子快樂成長學習愛人愛己

「我希望每一位幼兒園的孩子都能快樂生活；培養所有幼教老師成為專業有溫度的老師。」這是2022年新北市師鐸獎得主，也是新北...

圖解新聞／老的退不了 新的進不來 一表看懂中小學師資高齡化有多嚴重

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。中小學教師「新陳代謝」緩慢，這次的圖表帶你瞭解中小學教師高齡化問題有多嚴重。

師鐸獎教師／林連鍠 匪類變身理化神 李秀櫻 用科技翻轉小校

台北市石牌國中理化教師林連鍠曾被教師認定要進啟智班，還曾被戲稱是「匪類」，但在國中教師勉勵下成為人師，如今是學生口中的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。