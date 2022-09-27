新北師鐸獎系列／鄭雅玲陪伴孩子快樂成長學習愛人愛己

「我希望每一位幼兒園的孩子都能快樂生活；培養所有幼教老師成為專業有溫度的老師。」這是2022年新北市師鐸獎得主，也是新北市中和區光復國民小學附設幼兒園主任鄭雅玲的教育理念。

從事幼教工作近30年的她也實際身體力行，不僅親自教導孩子，還擔任新北市幼教研習暨資訊中心主任，培育更多幼教老師，且編撰出版幼教專書及刊物，期許教學理念能夠影響更多人。

鄭雅玲熱愛幼教工作，希望讓孩子能學習愛人愛己，快樂度過每一天，她還設計引發幼兒好奇心的課程，引導小朋友觀察、思考與培養解決問題的能力。她不僅熱衷幼兒教學，現在更近一步承擔幼教研習暨資訊中心工作，在疫情期間，辦理輔導老師學習線上課程，讓所有幼保人員都能夠透過線上有效學習，提升教師專業知能，進而加強整體幼保教育。

近期鄭雅玲擴大關懷面向，除了教導一般生的幼兒園，更進一步關心特殊需求的孩子，她正在編寫新書「幼兒園大肌肉課程調整」，就是讓特殊需求的孩子、帶領孩子的老師，能夠以新的方法進行大肌肉的活動。

光復國民小學校長張明賢就稱讚鄭雅玲鍾愛幼兒教育與課程發展，能夠提供孩子們快樂學習，而參與研習的同仁陳育菲則認為鄭雅玲的執行力很強，時常有多面向的思考，能兼顧各種事情。