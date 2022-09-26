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40歲以下教師剩不到三成 中小學師資「新陳代謝」惡化

「老」老師被迫延退下不來 教團：老中青互補才能長久

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
中小學教師年齡結構失衡，「老」老師退不下來，年輕老師多為代理職，經常年年換校。圖僅為示意，非新聞當事人。本報資料照片
中小學教師年齡結構失衡，「老」老師退不下來，年輕老師多為代理職，經常年年換校。圖僅為示意，非新聞當事人。本報資料照片

小學教師年齡結構失衡，「老」老師退不下來，年輕老師多為代理職，經常年年換校。不過教師分析，資深教師無論教學或班級經營經驗，一定比年輕教師扎實，能適時給予教學建議，但體能隨年紀增長而下降，面對數位時代變革，也需時間重新適應；相反地，年輕教師則對教學創新頗有想法，較能接受一波波的教育改革。就整體而言，校園師資結構必須「老中青」互補，校務經營才可長可久。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，年改後讓原先規畫55歲退休教師延退，但資深教師經驗豐富，留在教學現場，也能穩定教學，讓學生學習能按部就班。比較吃力則在於，近十年教學現場大量使用資訊科技，甚至要線上、實體混成教學，上了年紀的老師有時顯得力不從心，資訊能力也有待提升。

全教總文宣部主任羅德水也說，資深教師優點是教學經驗豐富，但體能隨年紀增長而下降，沒辦法再跟著小朋友跑跑跳跳，勢必會連帶影響課程品質；年輕老師雖有活力熱忱，教學經驗仍在累積。他認為，校園師資結構必須「老中青」三代互補，校園生態才能多元活潑。

全中教秘書長許麗吉則說，教學專業是靠時間累積而成，資深教師教學一定比較扎實，挫折忍受度也高；年輕教師優勢在於創新，且對新事物接受度高，尤其對於教育改革接受度、適應度往往也比資深老師高。

也有一名資深教師自嘲，學校推動健康操，會請各班老師帶學生到操場做運動，但時代已經不同，現在很多小學老師年紀都比學生的祖父母大，未來的廣播恐怕是「請各班同學把你的老師推去操場曬太陽」，因為老師站了四節課，膝關節撐不住。

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