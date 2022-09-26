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921樓塌靠「稱人結」救全家 李秀櫻力推童軍獲師鐸獎

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
111年師鐸獎、教育奉獻獎獲獎教師台中富春國小李秀櫻。記者邱德祥／攝影
111年師鐸獎、教育奉獻獎獲獎教師台中富春國小李秀櫻。記者邱德祥／攝影

教育部今天舉辦111年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年共有72位教師獲師鐸獎殊榮。名單包含校長與基層教師，以及大學教授。台中市富春國小校長李秀櫻是921震災受災戶，當年他所居住的王朝大樓在地震中傾倒，全家因她打的「稱人結」順利垂降而獲救，後來她致力投入童軍教育，也翻轉小學校生機，獲師鐸獎肯定。

20多年前，台中市富春國小校長李秀櫻曾透過童軍「稱人結」，在921震災中，從五樓帶著家人平安落地，除了讓她更珍惜生命，也讓她親身感受童軍教育很重要，在當校長後也力推童軍教育，從幼稚園到高中，也成為學校的特色之一。

不過她在民國104年接任富春國小校長時，全校僅12班，是豐原區最小的學校。李秀櫻意識到必須靠教育創新來挽救學校，他開始盤點學校與社區資源，設置教育部國教署富春自造教育及科技中心，科技教育融入教學吸引家長的目光，不惜跨區來就讀。從107學年度開始增班，如今已來到17個班，學生人數翻倍增，也擺脫豐原區最小學校的命運。

而富春國小不僅設立自造中心，李秀櫻說，還有設置柔道、角力基層訓練站，108年更成立飛盤隊，連續三年獲得臺中市飛盤爭奪賽第一名的佳績，110年榮獲全國飛盤爭奪賽低年級組冠軍，期待孩子們長大代表國家爭取2028年奧運飛盤比賽。

李秀櫻說，師鐸獎是教育界的最高榮譽，她希望在一樣的經緯度，讓大家看見不一樣的富春國小。

台師大教授王麗斐從事教育學校輔導35年，輔導的對象除了學生，還有老師。她分享，中小學老師面對不同困擾，老師工作上的困難，可能來自想把學生教好，或想跟家長溝通合作但想法不同，又或與學校同事理念不同而溝通碰壁。

王麗斐說，最近常聽到學生上課喜歡偷用手機，老師覺得為學生好，就想沒收手機，但起衝突，學生將事情鬧大，老師感到挫折，經過幾次輔導後，老師反饋「就像廚師在廚房，但整個廚房卻燒掉了，後來老師覺得廚師除了用快鍋做飯，也可以用悶燒鍋做，煮出不一樣的味道」，這也讓她深知，教師好，學生會更好。

111年師鐸獎、教育奉獻獎獲獎教師台師大教授王麗斐。記者邱德祥／攝影
111年師鐸獎、教育奉獻獎獲獎教師台師大教授王麗斐。記者邱德祥／攝影

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