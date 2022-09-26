小一險入啟智班後成理化神、閩語推手 林連鍠獲師鐸獎

教育部今天舉辦111年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年共有72位教師獲師鐸獎殊榮。名單包含校長與基層教師，以及大學教授。台北市石牌國中理化教師林連鍠兒時被教師認定要進啟智班，國中為幫家計曾瘋賽鴿，如今成為學生口中的「理化神」，不僅獲師鐸獎肯定，前年更獲教育部推展本土語言傑出貢獻獎。

台北市石牌國中理化教師林連鍠小學一年級時，因為不會寫字，也不會算術，曾被學校老師開會決定送啟智班。當時他還跑回去跟爸爸說，「全班只有我有資格能送啟智班」，沒想到被在做農事的父親甩一巴掌，但這一巴掌反而點醒了他，人生路要好好走。

不過林連鍠兒時家庭經濟不佳，國中時曾養過賽鴿，當時心想只要能贏，家庭經濟就會改善，母親就不用太辛苦，卻成了人家口中的「匪類」，也蹉跎了年少的時光。但他在國中遇到沈吉木老師，老師沒放棄他，讓他在年少歲月有自信地走下去，也讓他對特殊的孩子有特別的使命感。

林連鍠除了是理化老師，也曾獲教育部109年推展本土語言傑出貢獻獎、2020年獲台灣文學殿堂大獎「台灣文學獎」。他也曾以自身生命經歷拍攝紀錄篇「250公里」，到各地分享生命故事，以自身經歷鼓舞他人。

另一位獲獎教師張哲溢，是桃園海湖國小教務主任，他也擔任桃園市獨輪車委員會組長，也因獨輪車，讓孩子看見自己的價值，更發展成學校的校本課程。

張哲溢分享，學生阿福在國小低年級因為家庭因素，時常在學校惹事，常被老師找過去，當時想「既然體力這麼好，就帶來獨輪車隊」，孩子的個性不怕跌倒，慢慢的在團體生活中，幫助他一起學習，最後不只個性與學習都有變好，不認輸個性也為他在獨輪車全國賽中獲得好幾個第一名，也成為他國小畢業前的榮耀。

張哲溢也回顧，自己從小就不會讀書，國中小都是吊車尾，就連高中都沒考上，某次與同學偷騎摩托車出外逍遙卻發生車禍，那次重傷，國中老師來鼓勵他「不會讀書沒關係，但希望能把高中讀完，有學歷後對以後生活工作才會比較順利」，後來他也考上了師範學院。