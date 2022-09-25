走入大自然 國教署補助86校、近1500萬元發展戶外教育

教育部國教署補助學校辦理「戶外教育課程」，今年共核定補助86校、新台幣1496萬5445元，讓學校提升戶外教育教學品質，提供真實情境的體驗，培養具素養導向的教學本質且切合108課綱的精神，並接軌聯合國永續發展目標。

以桃園市立武陵高中為例，該校舉辦「環島途見台灣，台灣圖鑑環島」課程，將環島途中所見照片、符號、遺跡、手繪插圖與地圖等作為素材，以文化分析說明背後故事與圖像學內涵，最後編成一本台灣圖鑑，期望延續「昂首闊步的武陵人」精神，建立腳踏實地及穩紮穩打的學習之旅。

宜蘭縣立慈心華德福高中辦理三貂角探勘課程，以「馬崗」作為探究起點，實地探查及認識馬崗石頭屋與社區文資保護歷程、東北角海蝕平台形成的地質考察，以及觀察潮間帶生態學習動物學與演化論，結合海洋教育、人文歷史、語文表達及藝術創作領域等，給予學生全然不同的學習經驗。

國教署表示，戶外教育是實踐新課綱全人教育精神的重要一環，並透過融合歷史人文、學科知識、自然生態等，讓學生走入大自然，進而提升品德、擴展多元智能、促進身心健康、發展合群互助和環境美學的素養。