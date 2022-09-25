快訊

PLG／戴維斯身分從本土變洋將？ 聯盟說話了

影／受困數再增...宜蘭清水地熱溪床兩處共27車66人苦等水退

她和父親作育英才逾80年 憂少子化影響孩子人際關係

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
月眉國小教師楊千惠任教40年，強調承襲父親40餘年教育使命，看孩子成長、成家立業尤讓她欣喜。記者卜敏正／攝影
月眉國小教師楊千惠任教40年，強調承襲父親40餘年教育使命，看孩子成長、成家立業尤讓她欣喜。記者卜敏正／攝影

台東縣政府教育處今日在台東市秀泰影城，辦理「111年度教師節表揚大會」，縣長饒慶鈴表揚231位教育工作者，月眉國小教師楊千惠服務40年，強調承襲父親40餘年教育使命，看孩子成長、成家立業尤讓她欣喜，但也憂心少子化、班級人數少，影響孩子人際關係。

台東縣教育處今辦資深、優良教師表揚大會，會後觀賞勵志電影「奇怪的數學家」，饒慶鈴感謝教師對教學奉獻，期勉教師不忘教育初衷、不放棄任何孩子，縣府將持續提升教育環境及增進教師福利。

61歲的楊千惠表示，她是台中泰雅族原住民，當年台中師專畢業後，曾先到台東和平國小服務1年，沒想到回台中多年後，認識住台東的丈夫潘世明，婚後又回台東，曾在美和、三和、香蘭國小服務，去年才到月眉國小。

「承襲父親教育精神！」楊千惠說，父親楊銘鴻也是國小教師退休，也曾領到40年資深教師獎牌，她曾經也是父親班上學生，從小看父親作育英才、導正學生、諄諄教誨，父親的言教、身教對她影響很大。

楊千惠也說，過往教的班級人數較多，現在少子化、學生少，她才決定退休前到小校感受一下，全校學生僅10餘人教學方法，雖然她教學態度都一樣，但發現學生少，影響學生互動能力及人際關係。

教育處說明，今年受表揚的教育工作人員共231位，包含教育典範學習教師、特殊優良教育相關工作人員及服務滿40年、30年、20年、10年資深優良教師。

「教育典範學習教師」是年度新設立獎項，包含「師鐸獎」、「吳金玉、吳陳金桂教育公益信託優良教師」及「台東縣特殊優良教師」等共14名教師獲殊榮，提供獲獎教師共約50萬元進行友善班級經營，改善教學設備及研究發展。

台東縣長饒慶鈴今天表揚，台東縣231位教育工作者。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴今天表揚，台東縣231位教育工作者。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴（左）頒獎表揚，土坂國小教師吳佳霖。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴（左）頒獎表揚，土坂國小教師吳佳霖。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴（左）頒獎表揚，利嘉國小教務組長柯世堡。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴（左）頒獎表揚，利嘉國小教務組長柯世堡。記者卜敏正／翻攝

台東 饒慶鈴 師鐸獎

延伸閱讀

台東縣長饒慶鈴：民進黨沒收初選 讓有人想選也不能選

江賢二畫作揭幕 饒慶鈴期台東邁向藝文慢活之都

原民金曲歌手雙代言 重現台東原住民黑膠音樂風華

台東918震後重建 饒慶鈴及劉櫂豪積極助受災鄉鎮

相關新聞

技高課程多項技術配套延遲 教團批：學生形同「瞎子摸象」

全國教師工會總聯合會今天表示，目前各項技職升學制度都缺乏具體研究數據，只能依賴少數人的主觀意見，或跟著普通高中連動，導致...

基隆3千名高中以下學生分批划獨木舟 安全體驗海洋

基隆市政府今年將「校校體驗獨木舟」改為「生生體驗獨木舟」，高中9年級、國中7年級，國小為5年級，利用逐年逐層推廣體驗的方...

走入大自然 國教署補助86校、近1500萬元發展戶外教育

教育部國教署補助學校辦理「戶外教育課程」，今年共核定補助86校、新台幣1496萬5445元，讓學校提升戶外教育教學品質，...

她和父親作育英才逾80年 憂少子化影響孩子人際關係

台東縣政府教育處今日在台東市秀泰影城，辦理「111年度教師節表揚大會」，縣長饒慶鈴表揚231位教育工作者，月眉國小教師楊...

日本強推雙語踩滿雷 死背教學讓學生更不愛英語

台灣從2021年開始執行「2030雙語政策」，藉由4年100億元的龐大經費，讓國小到大專院校共300多萬名學生接觸更多雙語課程。為了培養具全球化視野的人才、提升國人英語能力，日本近年也從教育面著手提升雙語基礎，卻面臨不少與台灣類似的挑戰，值得借鏡省思。

金山幼教師 帶孩子田中找美感

全國教師會昨舉行全國SUPER教師獎頒獎典禮，七名教師獲得全國獎。其中新北市金山金美國小附設幼兒園教師郭惠娟帶領幼童走訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。