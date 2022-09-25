她和父親作育英才逾80年 憂少子化影響孩子人際關係
台東縣政府教育處今日在台東市秀泰影城，辦理「111年度教師節表揚大會」，縣長饒慶鈴表揚231位教育工作者，月眉國小教師楊千惠服務40年，強調承襲父親40餘年教育使命，看孩子成長、成家立業尤讓她欣喜，但也憂心少子化、班級人數少，影響孩子人際關係。
台東縣教育處今辦資深、優良教師表揚大會，會後觀賞勵志電影「奇怪的數學家」，饒慶鈴感謝教師對教學奉獻，期勉教師不忘教育初衷、不放棄任何孩子，縣府將持續提升教育環境及增進教師福利。
61歲的楊千惠表示，她是台中泰雅族原住民，當年台中師專畢業後，曾先到台東和平國小服務1年，沒想到回台中多年後，認識住台東的丈夫潘世明，婚後又回台東，曾在美和、三和、香蘭國小服務，去年才到月眉國小。
「承襲父親教育精神！」楊千惠說，父親楊銘鴻也是國小教師退休，也曾領到40年資深教師獎牌，她曾經也是父親班上學生，從小看父親作育英才、導正學生、諄諄教誨，父親的言教、身教對她影響很大。
楊千惠也說，過往教的班級人數較多，現在少子化、學生少，她才決定退休前到小校感受一下，全校學生僅10餘人教學方法，雖然她教學態度都一樣，但發現學生少，影響學生互動能力及人際關係。
教育處說明，今年受表揚的教育工作人員共231位，包含教育典範學習教師、特殊優良教育相關工作人員及服務滿40年、30年、20年、10年資深優良教師。
「教育典範學習教師」是年度新設立獎項，包含「師鐸獎」、「吳金玉、吳陳金桂教育公益信託優良教師」及「台東縣特殊優良教師」等共14名教師獲殊榮，提供獲獎教師共約50萬元進行友善班級經營，改善教學設備及研究發展。
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