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宜蘭表揚71位教育工作者 推4大「敬師有禮」謝恩

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙（左）表揚榮獲師鐸獎的東光國中教師陳育玲（右）。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）表揚榮獲師鐸獎的東光國中教師陳育玲（右）。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣政府今天表揚教育部師鐸獎、杏壇芬芳獎、優良特殊教育人員等71位長期耕耘杏壇教育工作者，更首度推出健康檢查補助、運動強身等四大「敬師有禮」活動。縣長林姿妙表示，老師與校長如工程師般雕塑學生，力道得拿捏得宜，感謝其作育英才，讓孩子充滿自信，進而回饋服務社會。

今年度宜蘭縣特殊優良教育人員中，榮獲教育部師鐸獎2人是台師大學長、學妹，彼此會交流教學經驗。員山國中教師吳宏達感謝學生，陪伴其20多年教職生涯，一起做大科學夢成為普世價值，他相信教育可以帶給孩子希望、改變視野與未來，關懷弱勢學生不遺餘力。

同獲師鐸獎的東光國中教師陳育玲說，一直在做喜歡的事，不論事情多寡，只要樂在其中、全心全意地付出，學生就會感受到，老師也能成就自己，此次獲獎更是肯定其做事是有價值。

國教署杏壇芬芳獎的礁溪國中教師游毓瓊說，教育界服務做的都是本分事，在校任職輔導組長，秉持「找回每一個不合模的小孩」，多年來關心中輟、弱勢學生，看到學生走出家庭低潮重回校園的成長，自己深受激勵。

羅東國中教師吳雅婷受肯定獲優良特殊教育人員，投身特教逾20年，多元工作繁雜且辛苦，她認為要將特殊教育視為一般人，多元而非特別區別或照顧，未來會繼續以孩子需求為出發，整合特教、行政等校園資源。

宜蘭縣政府今年首次推出四大「敬師有禮」活動，以感謝付出奉獻的教師，每2年補助健康檢查4500元，攜手宜蘭國民運動中心推敬師優惠專案，聯合縣內19家觀光工廠與休閒農場給予優惠，每年提供電影票讓教師進戲院放鬆、減壓。

縣長林姿妙表示，教育的優勝劣敗，關鍵在於教師的專業與熱誠，校長領導的行政團隊更是其最有力的支持。感謝每位教育工作者以學生為中心，讓學生能快樂成長、認真學習，培養開闊心胸與視野。

宜蘭縣長林姿妙（左三）今天表揚榮獲教育部教學卓越獎的萬富國小團隊。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左三）今天表揚榮獲教育部教學卓越獎的萬富國小團隊。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣員山國中教師吳宏達（左）、東光國中教師陳育玲（右）榮獲教育部師鐸獎。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣員山國中教師吳宏達（左）、東光國中教師陳育玲（右）榮獲教育部師鐸獎。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）表揚榮獲師鐸獎的員山國中教師吳宏達（右）。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）表揚榮獲師鐸獎的員山國中教師吳宏達（右）。記者林佳彣／攝影
礁溪國中教師游毓瓊（左）獲杏壇芬芳獎、羅東國中教師吳雅婷獲優良特殊教育人員（右）。記者林佳彣／攝影
礁溪國中教師游毓瓊（左）獲杏壇芬芳獎、羅東國中教師吳雅婷獲優良特殊教育人員（右）。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府今天表揚71位耕耘杏壇的教育工作者，更首度推出健康檢查補助、運動強身等四大「敬師有禮」活動。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天表揚71位耕耘杏壇的教育工作者，更首度推出健康檢查補助、運動強身等四大「敬師有禮」活動。圖／宜蘭縣政府提供

教育部 杏壇芬芳獎 師鐸獎

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