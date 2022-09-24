新北技高生發揮創意 中華商海勇奪抗震盃亞軍
新北市各級學校在平時注重地震防災教育，鼓勵師生務實致用、發揮創意，參加相關比賽。其中地處萬里區的中華商海「史勁搖」隊首次參加2022 IDEERS抗震盃地震工程模型競賽即勇奪亞軍，展現新北技高生無限創意。
台灣位於地震活躍區環太平洋火山帶，受到歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊兩個板塊的相互擠壓，斷層多地震也非常頻繁，由國家實驗研究院地震工程中心與英國文化協會舉辦的「2022 IDEERS抗震盃地震工程模型競賽」，於9月16日起一連舉行兩天，吸引全國高中職、大專、研究生組合計共45支隊伍225人參賽，參賽隊數及人數眾多，競爭相當激烈。
中華商海，由教務主任葉明忠帶領三年級學生林恩弘、吳晨勳、黃以晴、龍婷組成的「史勁搖」隊，第1天在五個半小時內完成模型製作，隨即錄製影片介紹模型設計特色與理念，以及防震的種種方法，提供主辦單位進行評比，第2天參賽隊伍依組別分流，將模型交由裁判審查並決定模型載重後，隨即開始進行模型測試及評分，「史勁搖」隊在參賽的高中職組22校28支隊伍中脫穎而出，勇奪全國亞軍的佳績。
中華商海校長彭朋薰表示，師生隊伍在準備及參賽的過程中有很多挫折也不輕言放棄，高昂的士氣令他非常感動，他相信競賽過程是學生人生中非常重要的經驗且值得珍藏，學校會持續為學生提供更多適性展才的舞台。
葉明忠主任表示，團隊來自航海科與輪機科，參加抗震盃是跨領域斜槓的學習與實踐，透過這次比賽，同學們對於在團隊合作、發現問題與解決問題的態度能夠有更深切的認識與體驗，也能提升這些學生的視野、能力及謙卑的學習態度，一切的汗水和辛苦都是值得。
隊長林恩弘同學說，比賽過程中團隊成員絞盡腦汁，發揮合作精神與巧思，將平時的努力及集訓練習的成果充份展現！吳晨勳同學也說，葉主任在暑假帶領我們四人從頭開始教起，從抗震的原理、結構種類與優劣、製作模型的技巧，同學們從一知半解，一步步隨著主任的教導，不斷的練習、製作，發現問題即加以改善，過程有很多的學習與成長。
教育局長張明文表示，技職教育首重培養學生做中學、學中做、應用多項學習技能、跨越不同學習領域，進而實際應用於生活之中並解決問題，中華商海是以航海科、輪機科為特色的技職學校，很適合對航海相關產業有興趣的同學來就讀，同時新北市透過4年4億推動PRIME-新北贏得未來技職人才計畫，鼓勵技職與產業技術結合，讓學生的學習更貼近實務現場並能啟發學生自主探索，為國家社會打造優秀的技職人才。
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