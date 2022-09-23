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雲嘉南區唯一 嘉市立復國幼兒園獲教學卓越金質獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市立復國幼兒園獲教育部教學卓越獎幼兒園組金質獎。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立復國幼兒園獲教育部教學卓越獎幼兒園組金質獎。圖／嘉義市政府提供

嘉義市立復國幼兒園教學團隊，以「老嘉的舊時光 我們的新鮮事」方案在歷經各縣市優質教學團隊的激烈競爭下，獲有教育界「奧斯卡」之稱的教育部教學卓越獎幼兒園組金質獎，且是雲嘉南地區唯一獲獎的學校。市長黃敏惠表示，復國幼兒園團隊，以孩子的視角看世界，帶著孩子走出校園深入社區，關懷在地文化，喚起社區民眾對老房子的關注。

市長黃敏惠表示，繼去年博愛附幼獲教學卓越幼兒園組銀質獎後，復國幼兒園今年再次榮獲評審肯定。復國幼兒園的「心動力團隊」，以孩子的視角看世界，從孩子在校園中發現的老房子，成為孩子築夢的開始，他們帶著孩子走出校園深入社區，關懷在地文化，喚起社區民眾對66歲老房子的關注，將66翻轉成愛心，如同翻轉課程，展現傳承及再造文化的行動力，這次的獲獎實至名歸。

教育處長林立生表示，嘉義市過去因有豐富的林業資源和木造建築，曾有「木都」的美稱，復國幼兒園舊園長宿舍是日治「二通」目前拆除的眷村中，僅存的木造老房子，舊園長宿舍要改成眷村故事屋，卻因都更計畫而停擺，變成眷村改建中被遺忘的一角，因孩子的覺察與探索，師生們合力將這個富有歷史意義的老房子，變身成可以讓大朋友、小朋友都能來體驗與創造回憶的地方，同時也保護這棟老房子。

復國幼兒園園長陳玉如表示，方案以「老嘉的舊時光我們的新鮮事」命名，緣起於孩子那份想要改變老房子的初衷，老師們除了支持孩子，更用專業的態度及知識引導孩子，重視孩子自主探索的能力。由老師帶領著孩子們一步步尋找、探索、再造家園，串起大家與舊時光的情感連結；而透過對老房子的尋根探索，讓孩子體驗古蹟、歷史、文物與家鄉味，藉由社區探訪，認同在地文化，促成家園合作，展現保護環境、傳承及再造文化的行動力。

嘉義市立復國幼兒園團隊獲教育部教學卓越獎幼兒園組金質獎。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立復國幼兒園團隊獲教育部教學卓越獎幼兒園組金質獎。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立復國幼兒園團隊獲教育部教學卓越獎幼兒園組金質獎。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立復國幼兒園團隊獲教育部教學卓越獎幼兒園組金質獎。圖／嘉義市政府提供

幼兒園 眷村 嘉義

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