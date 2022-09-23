技高課程多項技術配套延遲 教團批：學生形同「瞎子摸象」

全國教師工會總聯合會今天表示，目前各項技職升學制度都缺乏具體研究數據，只能依賴少數人的主觀意見，或跟著普通高中連動，導致技高升學制度因循苟且、得過且過。最近技職司才開始要求各群科中心應發展出各群科特色範例，但攸關學生選課的「學習準備建議方向」目前仍無最新內文，技高生只能繼續瞎子摸象。

全教總今天表示，這幾年來與技高升學制度主管機關交手，深深覺得主政者並未從技高學生角度研擬各項政策，心態蹉跎且得過且過，導致技職教育惡化。

依照現行升學期程，均要求普高、技高生同步於4月底上傳學習歷程檔案至中央資料庫，強碰5月的統測。全教總說明，先前已呼籲各大專校院成立招生專業化辦公室，普大105年就著手進行、四技二專則遲至今年5月才跟進制度，導致各項技職升學制度研究缺乏具體數據，變成僅能依賴少數人主觀意見，或者只好跟著普大連動，也難怪會發生學習歷程檔案上傳強碰統測的狀況。

全教總也說，除了研究制度外，108課程技術配套也持續延遲，最近技職司才開始要求各群科中心應發展出各群科特色範例，以供師生參考，但108課綱的學生已經走完一輪畢業了；關係到學生選課的「學習準備建議方向」，連網頁都沒有更新，今年技高在校生的選課依據不知道應參照什麼。

全教總理事長侯俊良指出，現在僅討論學習歷程檔案上傳時程分流，但其餘制度改革都毫無進展，已經9月下旬，難道又要拖到考前才又兩手一攤，說時間太趕來不及嗎？技職司等單位應該比照高教司處理大學升學制度規格，邀請相關單位一起深入討論，不要讓改革持續牛步。

侯俊良表示，重視技職不應該只淪為口號，如若執掌技職教育者對於技高生如此漠視，連基本的資料更新都做不到，師生家長有誰會相信政府重視技職。全教總要求教育部徹底檢討技職體系相關主事者是否適任，以維護廣大技職生的權益。