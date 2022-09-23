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基隆3千名高中以下學生分批划獨木舟 安全體驗海洋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆3千名國中小及高中學生划獨木舟，安全體驗海洋城市。圖／教育處提供
基隆3千名國中小及高中學生划獨木舟，安全體驗海洋城市。圖／教育處提供

基隆市政府今年將「校校體驗獨木舟」改為「生生體驗獨木舟」，高中9年級、國中7年級，國小為5年級，利用逐年逐層推廣體驗的方式，達到生生體驗的目的，透過安全的水上活動體驗海洋城市，學生分批進行，為期2個月。

教育處今天表示，因受到疫情及氣候的影響，原訂5月辦理的生生體驗獨木舟活動，延至9月16日起開「划」，為期2個月，參加人數將達3000人。

由國立台灣海洋大學及教育部體育署北區開放水域運動教育中心，提供專業教練與戒護人員，帶領參與學生從認識海洋運動與環境的相關知識開始，並教導獨木舟、站立式划槳與帆船等不同技能，了解如何在各種狀況下保護自我的安全，享受每一項水域運動體驗。

信義國中李同學表示，教練帶著他們划獨木舟前進、轉彎，讓旱鴨子的他第一次覺得海上運動沒這麼恐怖。

中山國中王同學說，教練在岸上先帶著他們認識不同的海域，及遇到溺水時應該做的反應，就不害怕了。

教育處長杜國正表示，透過獨木舟體驗活動，推動體育計畫，讓學生培養勇於冒險嘗試的精神，親近海洋以及享受安全的海洋活動。

基隆3千名國中小及高中學生划獨木舟，安全體驗海洋城市。圖／教育處提供
基隆3千名國中小及高中學生划獨木舟，安全體驗海洋城市。圖／教育處提供
基隆3千名國中小及高中學生划獨木舟，安全體驗海洋城市。圖／教育處提供
基隆3千名國中小及高中學生划獨木舟，安全體驗海洋城市。圖／教育處提供
基隆3千名國中小及高中學生划獨木舟，安全體驗海洋城市。圖／教育處提供
基隆3千名國中小及高中學生划獨木舟，安全體驗海洋城市。圖／教育處提供

獨木舟 體育 教育部

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