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大成高中留爛攤 苗農接收17特生「找到場地找無老師」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
苗栗縣頭份市私立大成高中經營困難無法開學，由於該校設有集中式特教班，教育部國教署將18名特教生專案轉學至苗栗農工（其中一名開學後再轉學）。圖／讀者提供
苗栗縣頭份市私立大成高中經營困難無法開學，由於該校設有集中式特教班，教育部國教署將18名特教生專案轉學至苗栗農工（其中一名開學後再轉學）。圖／讀者提供

苗栗私立大成高中營運不善，今年開學日只剩個位數教師，課程開不成，學生開學即被緊急安置。由於該校設有集中式特教班，教育部國教署將18名特教生專案轉學至苗栗農工（其中一名開學後再轉學，現為17人），但苗農校園師資、空間皆有限，除了得向五公里外的苗栗特教學校借教室，日前也緊急上網招募4名特教代理老師，但一招僅一人報名，持續開缺中，目前則靠兩校特教師超鐘點支援。

大成高中去年12月到今年1月積欠教師薪水，儘管3到5月利用各項補助款發放，6月也發出本薪，但教師已無信心，八月起紛紛離職，導致今年開學日全校僅剩校長與三位教師，無法因應全校一百多人的課務。國教署8月25日介入開會，開學前一天請新舊生選填志願，轉學至鄰近學校。

位於苗栗北端的大成高中收掉後，也代表苗栗集中式特教班「減一」，僅剩位處苗中的苗栗農工、苗南的大湖農工，還有苗栗特教學校。大成高中綜合職能科一年級10位學生，全部轉就讀到苗栗農工，其中一位開學後自苗農再轉出；3位二年級，5位三年級因苗農空間不足，必須前往苗栗特教學校上學。

開學四周了，苗農與苗特順利找到空間安放大成高中學生，但校內特教師員額有限，三個班共多出100多節課，須額外招聘教師來支援。這17名特教生學籍全掛在苗農，師資由苗農主聘。

苗栗農工教務主任林孟郁表示，日前已開四名特教代理教師缺，一招有一人報名，日前也向相關科別的畢業校友招手，歡迎待業中且有教學熱忱的校友能返校任教。

教育部表示，為了讓學生安置後能獲得最好的照顧服務，國教署核給苗栗農工教師經費聘任特教教師，正進行招聘程序，招聘完成前，由苗栗農工及苗栗特教學校特教教師以兼代課方式授課，兼代課費也將予以補助。

國教署 教育部 開學日

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