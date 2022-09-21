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特殊選才名額逐年增 學者憂違背初衷恐淪「平庸選才」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
少子化下私立大學積極招生搶才，特殊選才已形同搶才前哨戰。本報資料照片
少子化下私立大學積極招生搶才，特殊選才已形同搶才前哨戰。本報資料照片

升大學管道特殊選才於107學年納入正式升學管道，鎖定單一學科資優或擁有特殊境遇的學生。但少子化下私立大學積極招生搶才，特殊選才已形同搶才前哨戰。但學者表示，每年具備特殊經驗的學生其實就是這麼多，頂大還有可能招到真正特殊的學生，更多大學恐僅是招生論不上「特殊」。

少子化下私立大學提前搶才，教育部核定112學年公私立大學特殊選才招生核定55校、1558個招生名額，也是特殊選才自107學年正式上路後名額最多的一年。

為維護特殊選才初衷教育部雖設定名額限制，但近年各校仍愈招愈多。一名不具名學者表示，特殊選才因條件較自由，近年不少大學陸續增設名額，名額雖增多但真正際遇特殊或單一學科優秀的學生實則沒這麼多。頂大還有本錢篩選學生，更多學校只是亟欲招生，最終招到的學生可能稱不上特殊、變成平庸的選才。

該名學者舉例，如同繁星推薦管道初衷是盼給予偏鄉學生進入頂端大學的機會，但現在也多演變成都會地區社區高中進入頂大的管道，和一開始的選才初衷不免有些落差。

清大招生策略中心主任王潔表示，特殊選才單一科系比較容易遇上學生飽和的狀況，畢竟科展第一、奧林匹亞競賽代表選手每年僅只有幾位；但特殊選才不只欲招募單一學科優秀者，也盼收到藝能類、具備服務經驗的學生，該類型學生若要說飽和則還言之過早了些。

但王潔也說，除了盼選到合適的人才外，透過特殊選才入學的學生雖然單一才能優秀，但部分學科可能需要輔導，學校也要投入資源、心力照顧，還是不能無限制地招收。

教育部 少子化 科系

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