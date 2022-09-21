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「民間師鐸獎」大愛菁師獎揭曉 66位老師獲獎

聯合報／ 記者程嘉文
李棟樑、吳清基、葛永光（右四至六）與教育大愛菁師獎得主代表合影。記者程嘉文/攝影
李棟樑、吳清基、葛永光（右四至六）與教育大愛菁師獎得主代表合影。記者程嘉文/攝影

在國內教育界有「民間師鐸獎」之稱的「教育大愛菁師獎」，20日公布第11屆獲獎名單。今年共有66位獻身偏鄉教育、扶助身障弱勢的教師獲獎，他們堅守教育崗位，致力幼兒照護、特殊教育、提升青少年德育及群育，以愛心與奉獻，帶領學生開創未來。

創立於民國101年的教育大愛菁師獎，由懷恩社福基金會、陳琳社福基金會主辦，中國青年救國團承辦，針對高中、國中、國小、幼教、特教等五個領域，評選出貢獻卓著的教師。今年的評委會主委是曾任教育部長的台灣教育大學系統總校長吳清基，他指出，大愛菁師獎頒發的標準，是表場在第一線發揮大愛，關懷弱勢學生克服困境，協助低收入戶學生成長學習的教師。今年在五大領域共選出53位老師，在懷恩與陳琳基金會董事長李棟樑的建議下，增選出13位在偏鄉服務的老師，總共66人。

受到疫情影響，今年的大愛菁師獎頒獎典禮仍被迫取消，僅邀請5位受獎代表者出席名單發布會。包括華岡藝校校長丁永慶、新北坪林實驗國中教師邱敏芳、東華大學附小校長鮑明鈞、北市慧光幼兒園園長林薛蘭香、中市啟聰學校教師劉如美。他們面對學業成績或其他方面資源相對弱勢的學生，都能發揮愛心與創意，鼓勵學生們發揚自己所長，翻轉人生。

身為主人的李棟樑，邀請吳清基、教國團主任葛永光，與5位老師在國賓飯店餐敘，感謝他們為教育的付出。20日也是台北國賓飯店在拆遷重建前，最後一天營業，未來新飯店落成前，餐飲部門將暫時遷至遼寧街繼續運作。

第11藉教育大愛菁師獎名單公布，得主包括花蓮東華大學附小校長鮑明鈞（左）、新北坪林實驗國中教師邱敏芳（右）等人。記者程嘉文/攝影
第11藉教育大愛菁師獎名單公布，得主包括花蓮東華大學附小校長鮑明鈞（左）、新北坪林實驗國中教師邱敏芳（右）等人。記者程嘉文/攝影

偏鄉教育 愛心 幼兒園

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