僑泰校友造福學弟妹 馬自達贈車供學生實習

僑泰高中汽車科畢業的劉黃金、陳宇程，現為台灣馬自達公司中部經銷商高達汽車經理、廠長，兩人為回饋母校的栽培，向總公司爭取一輛新款CX-5休旅車，提供學弟妹作為實習使用，今日舉辦捐贈典禮，期盼未來能產學合力培育人才，創造汽車產業榮景。

贈與儀式由舞獅隊熱鬧開場，劉黃金把車子駛入僑泰高中實習區舞台前方，把車鑰匙交到温校長手上。家長會賴富源會長、大里家長會長協會總會長何得誌、霧峰家長會長協會陳又榛理事長等也出席觀禮。

劉黃金說，28年前從僑泰汽車科畢業，在馬自達汽車服務22年，一路從基層做起，深刻瞭解汽車產業對專業人才的殷切需求。他勉勵學弟妹在校努力學習，未來在升學及就業才會有好的出路。除贈車之外，馬自達公司也會提供技術支援，協助同學了解各部件結構原理，減少將來進入職場的學用落差。

汽車科主任蔡銘育說，該科重視實作能力，與中部汽車產業連結密切，謝謝劉黃金、陳宇程兩位校友捐車，讓在校學弟妹實習時更能貼近職場情境，學習最新汽車修護技能，相信透過台灣馬自達公司的教學支援，再搭配校內扎實的實習課程，一定能讓學生的能力更上層樓，成為汽車產業的生力軍。