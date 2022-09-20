快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

學測突改英文題型惹議 大考中心喊卡暫緩實施

駭客超囂張！Jennie私照又外流 浴缸泡澡照曝光

僑泰校友造福學弟妹 馬自達贈車供學生實習

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
僑泰高中獲台灣馬自達公司贈車。圖／僑泰高中提供
僑泰高中獲台灣馬自達公司贈車。圖／僑泰高中提供

僑泰高中汽車科畢業的劉黃金、陳宇程，現為台灣馬自達公司中部經銷商高達汽車經理、廠長，兩人為回饋母校的栽培，向總公司爭取一輛新款CX-5休旅車，提供學弟妹作為實習使用，今日舉辦捐贈典禮，期盼未來能產學合力培育人才，創造汽車產業榮景。

贈與儀式由舞獅隊熱鬧開場，劉黃金把車子駛入僑泰高中實習區舞台前方，把車鑰匙交到温校長手上。家長會賴富源會長、大里家長會長協會總會長何得誌、霧峰家長會長協會陳又榛理事長等也出席觀禮。

劉黃金說，28年前從僑泰汽車科畢業，在馬自達汽車服務22年，一路從基層做起，深刻瞭解汽車產業對專業人才的殷切需求。他勉勵學弟妹在校努力學習，未來在升學及就業才會有好的出路。除贈車之外，馬自達公司也會提供技術支援，協助同學了解各部件結構原理，減少將來進入職場的學用落差。

汽車科主任蔡銘育說，該科重視實作能力，與中部汽車產業連結密切，謝謝劉黃金、陳宇程兩位校友捐車，讓在校學弟妹實習時更能貼近職場情境，學習最新汽車修護技能，相信透過台灣馬自達公司的教學支援，再搭配校內扎實的實習課程，一定能讓學生的能力更上層樓，成為汽車產業的生力軍。

温順德說，僑泰汽車科創立逾50年，為中部地區培育出無數優秀的汽車產業人才，期盼日後雙方能持續合作，為中部汽車產業培育更多人才。

僑泰高中獲台灣馬自達公司贈車。圖／僑泰高中提供
僑泰高中獲台灣馬自達公司贈車。圖／僑泰高中提供
台灣馬自達公司中部經銷商高達汽車經理劉黃金（左）代表贈車僑泰，由校長温順德接受。圖／僑泰高中提供
台灣馬自達公司中部經銷商高達汽車經理劉黃金（左）代表贈車僑泰，由校長温順德接受。圖／僑泰高中提供

實習 職場

延伸閱讀

北屯阿伯沒戒心 假侄要投資急匯15萬 行員報警阻詐

錶迷心碎！網紅搞怪酥炸勞力士 結果驚呆網友

「主播界林志玲」重返三立 接棒張齡予黃金播報時段

近新板黃金版圖、享水岸生活 江翠北優勢受青睞

相關新聞

僑泰校友造福學弟妹 馬自達贈車供學生實習

僑泰高中汽車科畢業的劉黃金、陳宇程，現為台灣馬自達公司中部經銷商高達汽車經理、廠長，兩人為回饋母校的栽培，向總公司爭取一...

女大生線上家教遇男網友「脫內褲玩鳥」 她機警錄影秒報警

一名女大生家教網上發文希望徵學生，結果徵得一位男子私訊希望陪讀，沒想到在線上上課期間，該名男子竟僅穿內褲，並直接隔著內褲「摸鳥」，讓女大生嚇得報警。

北市學校接種末段班 柯文哲將訪視

疫情升溫，政府鼓勵民眾完成疫苗接種，不過議員王鴻薇接獲陳情，指教育局發函各校，要求學校統計學生第3劑接種率，接種率排名倒...

Z世代兩樣情 日生內縮保守迴避赴陸 陸生熱愛赴日留學

判斷新冠疫情逐漸流感化，日本邊境解封後陸生回流；反觀日本Z世代赴陸留學占比大退步，日中關係冰凍、中國大陸簽證嚴管以外，還有一道看不見的壁壘。

新北推出國一年免休學交換計畫 與國際扶輪再簽4年MOU

新北市教育局今辦國際交換生歡迎會，由新北蘆洲國小足球隊與其他10國共22位國際交換生，來一場足球趣味競賽。此外，為推動新...

半年內花東3次規模6強震 嘉縣國小逾20間校舍受損

台東接連2次規模6強震，嘉義縣府教育處調查統計，龍港、重寮及柴林3所國小教室出現牆壁與梁柱裂縫，加上3月23日花東外海規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。