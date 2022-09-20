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新北推出國一年免休學交換計畫 與國際扶輪再簽4年MOU

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市教育局今辦國際交換生歡迎會，由新北蘆洲國小足球隊與其他10國共22位國際交換生，來一場足球趣味競賽。圖／新北教育局提供
新北市教育局今辦國際交換生歡迎會，由新北蘆洲國小足球隊與其他10國共22位國際交換生，來一場足球趣味競賽。圖／新北教育局提供

新北市教育局今辦國際交換生歡迎會，由新北蘆洲國小足球隊與其他10國共22位國際交換生，來一場足球趣味競賽。此外，為推動新北市學生出國一年免休學交換留學計畫，新北副市長謝政達今也與國際扶輪續簽，2023至2026年度國際交換生單一媒合平台合作備忘錄，盼透過公私協力推動國際交流。

新北市自2019年起與國際扶輪簽訂合作備忘錄，推動新北市學生出國一年免休學交換留學計畫，迄今新北市學生出國及外籍生到新北市交換學習的國際交換生共計250名；疫情解封後，新北市將延續四年國際交流的基礎，擴大締結姊妹校與媒合國際交換生，讓學生更具國際移動力。

由於四年MOU即將期滿，謝政達說，將再與國際扶輪3490地區、3481地區、3482地區及台灣國際扶輪青少年交換協會續簽2023至2026年度合作備忘錄，期盼透過公私協力讓更多學子受惠。

此外，雖然近年受疫情影響國際交流，但新北市四年來推動國際教育，持續締結國際姊妹校達124校，並薦送逾250位技職學生出國產業參訪及見習，逾6800名學生參與實體及線上的藝術文化交流、體育賽事、教育旅行及英語營等。

今年共有22位國際交換生於9月起陸續進入12校學習。來自丹麥的Amalie（游艾美）表示，新北市和丹麥都有實用便捷的大眾運輸系統和美麗的公園，還有新店高中同學暖心積極和她互動，雖身處異鄉卻倍感熟悉與溫暖，她期許自己能學好中文並與人溝通，進而了解新北的文化和感受溫暖的人情味。

義大利的Brigitte Facchetti 以忐忑的心情入班，但崇光中學師生的熱情融化她的心；到三重商工交流的Ethan Berry 成長於4千人規模的美國小鎮，初乍到4百萬人口的新北市，急迫地想一探究竟城市風貌。

新北市自2019年起與國際扶輪簽訂合作備忘錄，推動新北市學生出國一年免休學交換留學計畫，今年共有22位國際交換生進入12校學習。圖／新北教育局提供
新北市自2019年起與國際扶輪簽訂合作備忘錄，推動新北市學生出國一年免休學交換留學計畫，今年共有22位國際交換生進入12校學習。圖／新北教育局提供

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