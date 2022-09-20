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半年內花東3次規模6強震 嘉縣國小逾20間校舍受損
台東接連2次規模6強震，嘉義縣府教育處調查統計，龍港、重寮及柴林3所國小教室出現牆壁與梁柱裂縫，加上3月23日花東外海規模6.6強震，縣內24所國中小受損，累計共27所學校受損，縣府加快震後校園結構鑑定及修復。
「師生安全第一優先！」縣長翁章梁說，17、18日台東強震及多次餘震，縣府迅速啟動災防通報，他要求各單位盡快掌握有無任何災情，教育處第一時間請各級學校回報，有龍港、重寮及柴林3所國小有教室出現牆壁與梁柱裂縫，縣府昨天請結構技師勘驗，初步勘查沒有結構性崩塌損壞，餘震不斷，請大家提高警覺，保持冷靜，做好防災應變！
教育處長李美華說，為維護鹿草鄉重寮國小師生上課安全，校方安置學童到其他教室上課，各校也會重新檢查校園環境，若有狀況會依勘驗結果盡速修復，3月受損學校報教育部補助修復，這次3校馬上報教育部修復。
除這次花東2次強震，花東外海3月23日凌晨，也發生規模6.6強震，餘震超過150次以上，全台有感，嘉縣震度4級，共有24校損害，包括磁磚剝落、牆壁龜裂、管線破損、屋頂漏水、圍牆傾斜等，教育處已經馬上依「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」規定，提送災害準備金認列及支應。
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