半年內花東3次規模6強震 嘉縣國小逾20間校舍受損

台東接連2次規模6強震，嘉義縣府教育處調查統計，龍港、重寮及柴林3所國小教室出現牆壁與梁柱裂縫，加上3月23日花東外海規模6.6強震，縣內24所國中小受損，累計共27所學校受損，縣府加快震後校園結構鑑定及修復。

「師生安全第一優先！」縣長翁章梁說，17、18日台東強震及多次餘震，縣府迅速啟動災防通報，他要求各單位盡快掌握有無任何災情，教育處第一時間請各級學校回報，有龍港、重寮及柴林3所國小有教室出現牆壁與梁柱裂縫，縣府昨天請結構技師勘驗，初步勘查沒有結構性崩塌損壞，餘震不斷，請大家提高警覺，保持冷靜，做好防災應變！

教育處長李美華說，為維護鹿草鄉重寮國小師生上課安全，校方安置學童到其他教室上課，各校也會重新檢查校園環境，若有狀況會依勘驗結果盡速修復，3月受損學校報教育部補助修復，這次3校馬上報教育部修復。