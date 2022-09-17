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彰化國小霸凌羅生門？家長要真相 教育處將排面談

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣某國小發生疑似校園霸凌事件，調查告一段落即將結案。記者簡慧珍／攝影
彰化縣某國小發生疑似校園霸凌事件，調查告一段落即將結案。記者簡慧珍／攝影

網路臉書某社群平台近日出現PO文，彰化縣一名家長擔心自己的孩子被誤為校園霸凌者，要求學校公開真相，學校聲稱全案進入調查結案階段，對外保密絕無公開；教育處處長王智弘說，將繼續和家長協調再次會面時間，關係人到場釐清事實。

彰化縣某國小家長在臉書社群平台PO文，今天表示，他的孩子和被指為遭校園霸凌的孩子是好同學、好朋友，平常玩在一起，難免笑鬧，學校卻上綱為校園霸凌，指稱他的孩子今年3月28日把好同學拖去廁所呼巴掌，對方家長接到學校通知難以置信，打電話給他說「學校疑似挑撥離間」。

這名PO文的家長又表示，學校忽在九月初的專案會議提到他兒子疑似霸凌同學，還扯到今年3月28日的事，那件事導師早已查明，兩個孩子在廁所吵鬧，跑回教室，兩個孩子又拉扯，導師詢問雙方家長，家長都表明「知道，也問過孩子，沒有誰霸凌誰。」校方卻舊事重提並通報他的兒子涉嫌霸凌，他要找縣議員和所有跟誤會相關的家長對質，把話說清楚以免誤會。

國小學校人員說，學校調查3月28日的事情，學童都講不清楚，只知疑似被打的學童哭著從廁所跑回教室，然後在教室裡被勒脖子，學校因疫情停課期間，疑似被打的學童收到「國罵」及羞辱語言等訊息，目前調查有5名學童涉及疑似打人和網路霸凌，學校都依校安規定通報教育部，近日調查結果即將結案，實在不方便多談什麼。

PO文的家長要求教育處不要找專家學者審理，「這件事很單純的就是孩子之間的吵吵鬧鬧，事過又玩在一起，兩家人也都是好朋友。」他兒子沒霸凌別人卻變成這樣，相信當家長的都難以接受，況且公部門介入處理將讓孩子心裡都留下陰影，反而不好。

教育處處長王智弘說，這件事已陳報教育部，教育處禮聘最專業的專家學者了解全案，他和縣議員也會繼續協調再次與家長面談的時間，希望全案圓滿處理。

霸凌 彰化

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