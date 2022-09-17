戰火下助烏克蘭生來台 教育部拜會波蘭科學院談合作

教育部政務次長劉孟奇近日率領成功大學校長蘇慧貞等7所大學代表，赴波蘭華沙參與「台灣與波蘭高教論壇」。

波蘭科學院（Polish Academy of Sciences，PAS）曾於烏俄戰爭期間協助中研院選送烏克蘭學生、學者赴台短期研習。劉孟奇這趟行程拜會波蘭科學院院長杜森斯基，未來雙邊將持續努力於高科技領域合作，並提高對人文領域的重視。

因應全球疫情趨緩，教育部為擴大招收外國學生來台就讀，劉孟奇率領7所大學代表赴波蘭參加「台灣與波蘭高教論壇」，9月16日上午舉行。

劉孟奇於開幕致詞時表示，疫情改變了國際教育交流模式，也造成教師教學及學生學習方式的改變，論壇將探討疫情後雙邊教育合作的模式，以促進雙邊教育領域的交流、凝聚未來合作的方向，加強台波蘭雙方高教長期合作的共識。

同日下午，劉孟奇也拜會波蘭科學院院長杜森斯基（Prof. Jerzy Duszyński）。劉孟奇表示，感謝波蘭科學院於烏俄戰爭期間，協助中研院選送烏克蘭學生及學者來台短期研習，並與國立成功大學合作，補助被迫離開家園暫居波蘭的烏克蘭學者與學生繼續學業及科研計畫。

劉孟奇也說，教育部考量烏克蘭學生於戰爭期間難提供相關最高學歷證明文件，對此協調外交部，烏克蘭學生得於申請簽證時暫免繳驗最高學歷文件等各項便利就學措施。

杜森斯基則表示，波蘭於新冠肺炎疫情期間多借鏡台灣防疫。未來除了在高科技領域的合作，也希望提高雙邊對人文領域的重視，並希望針對烏克蘭民眾照料融合問題，能與台灣進一步深入交換意見。

教育部下午將接續拜會波蘭國家學術交流總署署長科斯特斯基。波蘭為台灣與歐洲發展半導體合作國家之一，而台灣具備豐富的半導體人才培育經驗，希望未來在人才的培育及技術研究上能有更多具體合作。