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學校何時「班班吃石斑」？陳吉仲：會把政策執行到位
為了搶救石斑魚，政府砸6億元，教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，學生本學期可吃4次（每月1次）石斑魚，農委會漁業署說，最快9月底、10月可以吃到第一次石斑魚。
但根據目前已經公告共同採購契約，契約決標在9月26日，加上學校第一現場有許多問題仍需要克服，若要趕在9月底、10月份讓學生在學校午餐，吃到第一次石斑魚恐怕時程上很緊迫。
農委會主委陳吉仲今天表示，學校午餐使用石斑魚，教育部跟農委會以及漁業署都有明確的執行計畫，會把石斑魚提供到學校午餐政策執行到位。
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