學校何時「班班吃石斑」？陳吉仲：會把政策執行到位

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，學生本學期可吃4次（每月1次）石斑魚，農委會漁業署說，最快9月底、10月可以吃到第一次石斑魚。

但根據目前已經公告共同採購契約，契約決標在9月26日，加上學校第一現場有許多問題仍需要克服，若要趕在9月底、10月份讓學生在學校午餐，吃到第一次石斑魚恐怕時程上很緊迫。