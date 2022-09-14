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遭台大生質疑曾和大陸往來 葉丙成：從未附和政治立場

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遭台大生質疑曾和大陸往來 葉丙成：從未附和政治立場

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長候選人葉丙成表示，在學校授課多少都和大陸學者有所交流，但從來未附和過中國的政治立場。圖／翻攝自台大學生會
台大校長候選人葉丙成表示，在學校授課多少都和大陸學者有所交流，但從來未附和過中國的政治立場。圖／翻攝自台大學生會

台大學生會今（14）日邀請六位校長候選人舉行座談會並逐一回應學生提問。學生輪番質疑郭大維、楊志新、葉丙成等校長候選人，葉丙成回應，從來未附和中國的政治立場，若當選校長，會喊出台大是最自由的大學；楊志新則說，中國大陸不尊重真理、和平、個人，若真的發生戰爭，會戰到最後一兵一卒。

台大學生會、研究生協會今天舉行校長候選人座談會，經過校務會議提名的正式候選人，必須在座談會上面對面地接受詢答，希冀透過該座談會，同學們能直接提出心中對校長候選人的問題。

一名人類學系學生於開放提問時質疑，候選人郭大維於反送中時期正在香港任職，卻未對局勢發聲；楊志新曾表示，大學不應談論政治，性別等問題都不應在校園中說；葉丙成則於創業時曾和中國大陸有所往來。若台大遇上政治事件，甚至假設中國大陸若發動戰爭，會用什麼立場、角色替台灣最好的大學發聲？

楊志新回應，政治、性別、種族不應變成學校內的問題，但彼此應互相尊重。若學生有外國社交圈於聊天時便會了解，上述幾個議題都是禁忌，但無論黨派立場、性別認同都不應作為攻擊的對象，可以討論但不應變成問題。

再者，楊志新說，大學注重真理，政治有其主張很容易便偏離了真理，因此政治不應進入校園。若哪天中共真的打過來，對方不注重真理、和平、個人，「沒什麼好討論，我們會戰到最後一兵一卒。」

葉丙成以台語回應，過去學校多少都跟中國大陸有交流機會，但從來沒有附和過其政治立場。台大注重思想自由，若當上校長，絕對會喊出「台大是很自由的大學」，自由就是台大該主打的品牌。當年反送中最嚴重時堅持要赴香港和學生演講，過程很多人勸說，「但我還是要去，就是要告訴他們，我們正在支持。」

郭大維則重申，大學自治、學術自由是寫在台大人的DNA中，台大堅持、也有衝的學術自由，沒有人可以跟教授指點，什麼研究能做什麼不可以。任何警政若要進入校園都須經過校長同意，也是歷任校長都堅持的主張。

台大 葉丙成

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