射箭、太極、體適能運動樂活，上班族、50+高年級生相揪顧健康！

隨著台灣超高齡社會到來，民眾追求的不只是「活到老」，還要「快樂到老」！想要讓身體維持最佳狀態，「運動」是不二法門，趁早培養規律運動的習慣，不只能預防中年發福，還能保持靈活和健康，是優化生活型態的方式之一。

如何選擇一項適合自己的運動，並且與它相伴一生?臺師大進修推廣學院為中高齡人士精選幾門「對健康有效益的運動，讓有心培養運動習慣的人可以輕鬆入門，享受運動帶來的快樂。

圖／臺師大提供

太極拳對身體的好處多多，臺師大進修推廣學院推出「太極拳探秘」課程，以傳統「楊家老架太極拳」為動作指引，讓學員在動靜相間、舒展放鬆的狀態下，練習身體感知與覺察能力，開發身心、涵養智慧，達到內外兼修的效果。

圖／臺師大提供

想領略古代「君子六藝」傳統射箭的樂趣? 臺師大進修推廣學院開設一系列射箭課程，讓學員從初階一路精進，藉由射箭運動培養出強大的精神集中力、決斷力、情緒管理能力，以及一顆積極接受挑戰的心。還有專為50歲以上熟齡族群開設的「傳統射箭-養生弓術入門」專班，以安全且容易上手的「長指射法」作為課程工具，讓學員透過特殊設計的射箭姿態，逐步鍛鍊身體的上肢力量、協調性與核心肌群運用，享受傳統射箭的樂趣，並塑造出新的人生目標感。

另有適合50-70歲的「銀齡健康促進與功能性體適能」課程，提供長者伸展、肌力、心肺有氧、平衡能力等訓練，透過輕有氧運動和彈力帶輔助，漸進式引導讓每位學員都能明顯感受到個人健康狀態提升、功能性體適能指標增進，身心舒活更能暢享人生！

俗話說，健康萬里行，沒有健康真不行！來臺師大進修推廣學院運動，不僅擁有專業師資指導，能夠防範運動傷害，還能結交同好、拓展生活圈，在夥伴的相互支持下維持運動的習慣。

除了上述課程外，臺師大進修推廣學院還有「瑜珈」、「皮拉提斯」、「Zumba有氧」、「自然嬉香-秋季芳香保健」、「身心舞動-傾聽身體裡的旋律」、「爵士舞」等課程，啟動健康生活，就讓身體快樂動起來！

想要學習新事物充實生活?臺師大進修推廣學院也有英語、歐語、日語、韓語、東南亞語、音樂、藝術、文思藝想、饗食品味等課程，讓任何年齡層的民眾都可以開啟視野，遇見更好的自己！

運動課程請參閱「運動/健康 系列」課程官網 >>

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