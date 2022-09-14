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代理教師籲納入教師法保障 潘文忠回應了

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠。報系資料照／記者許正宏攝影
教育部長潘文忠。報系資料照／記者許正宏攝影

去年9月13日，40歲的陳姓代理教師疑因校長在班級加裝監視器，離職日在教師晨會被羞辱，又因後續網路輿論霸凌而輕生，也讓代理教師權益備受外界關注，還有民眾發起連署，希望將代理教師納入教師法保障。教育部潘文忠表示，代理教師聘用辦法是依教師法授權訂定，今年五月也修正相關條文，確保代理、代課與兼任教師在權益受損情況下，依教師法程序提出申訴。

嘉義市某國小陳姓女代理教師去年疑為教室被裝監視器，和趙姓女校長起爭執後輕生不治，也讓代理教師權益受外界關注。今年8月也有民眾在公共政策網路參與平台提案，要求政府帶頭重視代理教師權益，將代理教師納入教師法保障。

教育部長潘文忠今天出席部務會報前接受媒體聯訪，他表示對於代理教師輕聲事件感到遺憾。至於平台聯署內容，目前兼任、代課、代理教師的聘用辦法，也是依循教師法的授權訂定，在有關聘用、教師待遇，教育部今年五月也針對高中以下兼任、代課、代理聘任辦法做重點修正，其中有一條文，針對代理、代課老師，能參照教師法申訴程序與項目，給予代理、代課老師在權益受損情況下，能依循教師法程序做申訴。

潘文忠也說，該條文也增列第16條之1，考量老師長期貢獻教育，增列條文特別針對符合資格的老師能參加勞健保、就業職災保險，也能依照勞退提撥退休金，對於老師保險、退休，也能有更完整的保障，教育部會持續與各縣市政府在權益維護上，若能更精進，會持續來進行。

也有媒體追問先前境外生入境的情況，潘文忠說，目前申請入境的境外生中，學位生有1萬2000人、非學位生有7000人，其中1萬7000人已入境，進行得還算順利。

潘文忠也指出，指揮中心規定每周入境人數5萬人，但境外生不受此限，只要提出入境申請、買好機票就可來台就學。若同一時段有眾多境外生入境，教育部也備有防疫巴士，將境外生從機場送到檢疫場所，目前有127的境外生申請入住集中檢疫所。

代理教師 潘文忠 教育部

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