技高上傳學檔不再撞統測 潘文忠：讓學生準備更充裕

教育部昨邀集高中相關單位召開諮詢會議，著手規畫明年高三生升學日程。為避免學習歷程檔案中央平台關閉日再次與統測撞期，技高普通科、專業群科學習歷程上傳截止日將分流，專業群科擬延後約一個月至5月27日。教育部長潘文忠今天證實，為了讓專業群科學生準備更充裕，這類學生的上傳截止日將延至學生參加完統測後約兩周。

教育部昨召集學校、教師團體、家長團體、考招單位召開學習歷程檔案重要日程草案諮詢會議，國教署副署長戴淑芬擔任主持人。教育部考量自110年起，外界反映為兼顧普通型學校、技術型學校學生實務差異，建議學生高三下上傳學習歷程檔案時程應脫鉤，讓專業群科學生能在統測結束後，仍有時間能上傳檔案。

教育部規畫明年統測將訂於4月29、30日，專業群科上傳日將較今年延後約一個月至5月27日，由於高三下學期仍有畢業考，且算入第六學期學習成果，草案建議學校在統測結束後3日內舉行，如此一來才能確保學生至少有10天能上傳學習歷程檔案。

潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，專業群科生要參與甄選入學或保送入學前，要考統測，但在既有規畫中，也導致學生要一方面準備統測，另一方面準備學習歷程檔案，經過大家討論，普通科的時程將照舊，專業群科生的上傳時間，則延至參加完統測約兩周時間，讓學生準備時間能更充裕。

全國高級中等學校教育產業工會肯定教育部聽見技高教師的呼籲，讓學生依不同學制，區別不同的上傳日程。但在昨日會議上，針對112考招期程中，不論是否具有學術或綜高學程之技高學校，高三畢業考試均需配合普高第六學期成績PDF檔上傳期程，緊壓縮在統測結束後辦理完畢，全中教對此政策表達遺憾。

全中教認為，屆時技高學生同時要面對兩種不同範圍考試的準備壓力；此外，也影響到部分技高學校過往以實作形式的畢業展，替代紙筆測驗畢業考試的正常教學。

新課綱剛走完三年，本報日前調查今年四技二專甄選入學，技高生以ＰＤＦ檔作為備審資料人數竟高於五成。李同學今年透過甄選入學考上科大，他無奈表示，第一屆真的是白老鼠，教育部重普高、輕技高，將兩升學制度綁在一起，犧牲的卻是技高生權益。