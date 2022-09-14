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要學生背誦老師名遭檢舉 新北師勝訴批教育局打擊士氣

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市教育產業工會今召開記者會，質疑教育局打擊基層教師士氣，且陳師在官司纏訟這幾年身心俱疲、留職停薪沒收入，擬提出國賠或向監察院舉發。圖／新北市教育產業工會提供
新北市教育產業工會今召開記者會，質疑教育局打擊基層教師士氣，且陳師在官司纏訟這幾年身心俱疲、留職停薪沒收入，擬提出國賠或向監察院舉發。圖／新北市教育產業工會提供

新北市某國中陳姓班導師因要求轉學生站走廊，背誦任課老師姓名遭檢舉，事後教育局記陳師申誡1次，陳不服提告，最後經最高行政法院判決勝訴。新北市教育產業工會今召開記者會，質疑教育局打擊基層教師士氣，且陳師在官司纏訟這幾年身心俱疲、留職停薪沒收入，擬提出國賠或向監察院舉發。

新北教育局表示，針對本案教育部的再申訴評議決定仍維持陳師申誡1次，但對於最高行政法院判決結果，教育局予以尊重，並依據判決結果辦理。

新北教育工會指出，陳師因一名學生拒背遭家長申訴不當管教，當初此案在校內考核會反對懲處，校長卻仍記該教師申誡一次；新北市申訴評議委員會也決議該教師無不當管教，不必懲處，教育局仍發函給學校要求記陳師申誡。

新北教育工會理事長李曼麗批評，新北教育局霸道、霸凌基層教師，校長更是濫權違紀，陳師在官司纏訟這幾年身心俱疲，也因留職停薪沒收入，最後法院判決勝訴，但教育局、校方卻沒有道歉。新北教育工會說，陳師將與律師研擬提出國賠，或監察院舉發，以捍衛基層教師權益。

新北教育局說，針對本案教育部的再申訴評議決定仍維持陳師申誡1次，但對於最高行政法院判決結果，教育局予以尊重，並依據判決結果辦理。教育局會持續督導學校加強宣導教育部頒訂「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，並積極宣導正向管教理念，加強教師輔導管教知能，以維護學生受教權利。

教育局 教育部

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