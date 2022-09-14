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遭點名違反早自習新制 明德高中：未發現違規

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市明德高中遭台灣青年民主協會點名違反早自習規定，校長則回應未發現違規情形。圖／新北市教育局提供
新北市明德高中遭台灣青年民主協會點名違反早自習規定，校長則回應未發現違規情形。圖／新北市教育局提供

全國公私立高中111學年度實施早自習新制，每周除一天可舉行周會，其餘4天早自習時間由學生自主規劃運用，學校不能安排考試或任何測驗。但新北市明德高中被台灣青年民主協會點名違反早自習規定，校長則回應，未發現違規情形。

台灣青年民主協會調查全國2200位國高中學生，發現公私立學校早自習新制落差大，公立高中8成都合法，私立未落實比例近8成，仍有8成學生反映早自習在考試。其中新北市明德高中也被點名違規。

明德高中校長陳棟遠對此表示，目前過往的早自習時間本學年度起已視同非學習領域時間，提供學生自主學習，今年111學年學年度開始後，時間都留給學生使用，自己都會巡視查看課堂狀況，也有向老師宣導不能做為評量或測驗時間，直至目前尚未發現老師有違規的情形。

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