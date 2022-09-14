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WMI世界數學邀請賽 長榮中學學生獲國中組金牌獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長榮中學國三學生林佑勳（右二）參加WMI世界數學邀請賽世界總決賽，榮獲國中組金牌獎。記者鄭惠仁／攝影
台南市長榮中學國三學生林佑勳（右二）參加WMI世界數學邀請賽世界總決賽，榮獲國中組金牌獎。記者鄭惠仁／攝影

台南市長榮中學國三學生林佑勳參加WMI世界數學邀請賽世界總決賽，榮獲國中組金牌獎，他表示，初賽僅奪銀牌，總決賽能有好成績，歸功於平常就打下好基礎，加上一連串培訓而能脫穎而出。

長榮中學校長許德勝表示，今年的世界總決賽共有22個國家參與，超過2000名學生參賽，林佑勳能獲得金牌獎，相當不易。他說，WMI世界數學邀請賽是國際性的數學競賽，致力於數學推廣的組織機構，每年在不同國家舉辦總決賽。學生可踏足國際數學舞臺，並與世界各地數學菁英交流，激發學習興趣，增強數學解題能力，拓展學生的世界觀。

林佑勳說，自己在初賽時僅獲銀牌，成績不是頂好，幸好平時學校所教授的數學基礎非常扎實，再加上後續經過第一、二階段培訓、篩選，終於取得代表台灣參加總決賽的門票，能與來自全世界的數學好手競賽，但因為疫情而無法出國，少了實體參賽及交流的機會，有些可惜，日後想再繼續挑戰，希望在疫情趨緩後，能有機會出國參賽。

許勝德表示，林佑勳目前在教育部主辦、中山大學應用數學系承辦的「高中人才培育計畫」修習數學，並順利通過初級班的測驗，獲取中級班公費生資格，期許他在明年的國中會考取得好成績，為校爭光。

長榮中學 疫情 金牌

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