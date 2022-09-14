她指導學生研究蜘蛛獲師鐸獎 他培育籃球新秀獲奉獻獎

基隆市教師節表揚大會昨晚舉行，今年表揚獎項有教育部師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、杏壇芬芳獎、優良特教人員、服務屆滿10、20、30及40年資深優良教師及super教師共計334人，市長林右昌親自頒獎感謝大家對教育辛勤付出。

榮獲今年師鐸獎教師的武崙國中葉玉君老師，熱愛科學探究，將這份熱情傳達給學生，陪伴學生探究如何解決問題、找出解決方式。過程中，不僅是對科學的探究，也是自我探索，指導學生科學展覽研究蜘蛛，屢獲無數國內外獎項而脫穎而出，有學校「蜘蛛天后」之稱。

教育奉獻獎王炳基老師，致力推動體育教育，提拔潛力球員，培育不少籃壇新秀，退休後積極參與輔導各級學校體育發展。

特教優良人員尚仁國小張曉嵐老師，透過與親師共同擬定IEP計畫，依照每一位孩子量身訂做之教材教法。此外，兼辦特教行政工作，擔任基隆市特教輔導團團員及特教高級心評人員，不遺餘力協助推動基隆市特殊教育。

杏壇芬芳獎由隆聖附幼獲得，隆聖附幼長期投入關懷弱勢幼兒及課後留園照顧，更積極爭取公共化幼兒園遊戲場改善工程，營造優質教保環境，團隊的用心獲得團體組的獎項。

二位服務屆滿40年資深優良老師，蔡宗賢老師，一直在建德國中服務，克盡其職；明德國中周慧芳老師積極進修，先後取得數學、輔導及健康教育專長等。

林右昌感謝站在第一線老師的辛勞，並和大家分享基隆教育環境近年有大幅進步與改善，指前陣子舉辦基隆教育成果博覽會，呈現近年基隆教育成就，在部分領域與環境，因為大家在第一線的付出與用心，基隆已超越雙北，營造更好教育環境。