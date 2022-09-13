藝文團體怨沒空間及演出機會 侯友宜允增場地辦活動

新北市長侯友宜今赴新北議會備詢，新北市議會民進黨團對新北市文化政策檢討，包括規畫合法的塗鴉空間、提供租金便宜、交通方便的地點作為基地給年輕人使用，以及設置活動申請的單一窗口，便於藝文團體申請。新北市長侯友宜表示，會請相關局處研議，活用更多場地帶動年輕人發展。

議員張維倩指出，市府既然有意扶植街頭文化，就應深入去了解年輕人的需求，在交通方便、租金較便宜的地方給年輕人去做發展；也建議市府比照台中、高雄設置塗鴉示範區，讓塗鴉藝術創作者有揮灑空間，除了公園、河堤及河墩外，也可以在商圈鐵捲門上創作。

侯友宜說，確實很多鐵捲門藍藍、灰灰的不好看，若塗鴉創作整排店家較有一致性，會請經發局找商圈研議，且大牆面塗鴉較好看，工地圍籬也可以納入，增加城市空間美感，創造雙贏。

議員李余典則說，新北市大都會公園舉辦的河海音樂季，交通便利吸引來的人潮可比跨年，且因為在河堤內距離民宅還有段距離，附近民眾也不會排斥，帶來的觀光收益好，要求市長承諾，河海音樂季會一直持續舉辦。侯友宜回應，新北市大都會公園交通便利、腹地廣大，未來會常在此舉辦大型活動，但舉辦時間則要視天氣狀況而定。

議員何淑峰則提出專案處理藝文泡泡踩線團，讓外國的音樂工作者可以以更短的時間隔離，在新莊宏匯廣場的Zepp New Taipei，是來自日本的Zepp音樂廠牌旗下的第一間海外音樂場館，然而在這樣國際級的場地下，卻因疫情沒有其他國家的樂團或音樂人來表演過，非常可惜。

侯友宜表示，會再去找適當的地點給團體表演，未來也將結合林口影視產業、電影文化中心、舊有園區及多元活動等，分成長期進駐、短期活動提供創作者更多機會。

最後張維倩希望，新北市美術館未來落成後，街頭藝術家也能進駐表演，不要讓藝術有階級之分，侯友宜表示，美術館會融入多元文化，承諾會納入議員意見，大家一起努力把事情做好。