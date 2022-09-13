快訊

TVBS主播宮鬥最新後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

悼念英國女王的「香港人龍」：戀殖與解殖的自由論戰？

登山失聯3天…法官陳伯均遇分叉路 他選「守法的路」陷險境

藝文團體怨沒空間及演出機會 侯友宜允增場地辦活動

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴新北議會備詢，新北市議會民進黨團對新北市文化政策檢討。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴新北議會備詢，新北市議會民進黨團對新北市文化政策檢討。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今赴新北議會備詢，新北市議會民進黨團對新北市文化政策檢討，包括規畫合法的塗鴉空間、提供租金便宜、交通方便的地點作為基地給年輕人使用，以及設置活動申請的單一窗口，便於藝文團體申請。新北市長侯友宜表示，會請相關局處研議，活用更多場地帶動年輕人發展。

議員張維倩指出，市府既然有意扶植街頭文化，就應深入去了解年輕人的需求，在交通方便、租金較便宜的地方給年輕人去做發展；也建議市府比照台中、高雄設置塗鴉示範區，讓塗鴉藝術創作者有揮灑空間，除了公園、河堤及河墩外，也可以在商圈鐵捲門上創作。

侯友宜說，確實很多鐵捲門藍藍、灰灰的不好看，若塗鴉創作整排店家較有一致性，會請經發局找商圈研議，且大牆面塗鴉較好看，工地圍籬也可以納入，增加城市空間美感，創造雙贏。

議員李余典則說，新北市大都會公園舉辦的河海音樂季，交通便利吸引來的人潮可比跨年，且因為在河堤內距離民宅還有段距離，附近民眾也不會排斥，帶來的觀光收益好，要求市長承諾，河海音樂季會一直持續舉辦。侯友宜回應，新北市大都會公園交通便利、腹地廣大，未來會常在此舉辦大型活動，但舉辦時間則要視天氣狀況而定。

議員何淑峰則提出專案處理藝文泡泡踩線團，讓外國的音樂工作者可以以更短的時間隔離，在新莊宏匯廣場的Zepp New Taipei，是來自日本的Zepp音樂廠牌旗下的第一間海外音樂場館，然而在這樣國際級的場地下，卻因疫情沒有其他國家的樂團或音樂人來表演過，非常可惜。

侯友宜表示，會再去找適當的地點給團體表演，未來也將結合林口影視產業、電影文化中心、舊有園區及多元活動等，分成長期進駐、短期活動提供創作者更多機會。

最後張維倩希望，新北市美術館未來落成後，街頭藝術家也能進駐表演，不要讓藝術有階級之分，侯友宜表示，美術館會融入多元文化，承諾會納入議員意見，大家一起努力把事情做好。

新北市長 侯友宜 議員

延伸閱讀

侯友宜稱依法行政 鄭南榕女兒：為什麼選最激烈方案

「18歲公民權」通過門檻高 侯友宜公開表支持

民進黨團批敬老卡效果不彰 侯友宜允諾：會多元化思考

鄭南榕事件引爭議 侯友宜：尊重所有人觀點

相關新聞

大同技術學院、高苑科大被評財務惡化 未改善明年八月停招

教育部今日（9/6）召開第二次「私立高級中等以上學校退場審議會」，依私校退場條例規定首度公開二間專案輔導學校名單，包括高...

校園驚見整區夾娃娃機 引學生公憤：學校缺錢缺瘋了？

近日一名大學生於網上爆料，開學後發現校內多出一整區夾娃娃機，引發在校生和他校學生群起抨擊，認為校園內出現夾娃娃機十分不妥，更有人直言嗆道，「學校缺錢缺瘋了？」

影／本土語缺師資、缺紙本教材 彭富源：會盡量幫忙

中小學這學年起必修本土語，本報昨天獨家報導，不少縣市開學了仍無現職師資，仰賴待遇不如代理教師的教學支援人員苦撐，甚至有逾...

影／專推校園營養午餐 教部曝「午餐食育科」成立進度

校園營養午餐業務包山包海，食農教育法通過後，行政院長蘇貞昌也同意教育部在國教署業管學校衛生等事務之下，專案成立營養午餐專...

體適能男女標準不一 學生：加深性別刻板？

高中以下學生定期必須接受體適能施測，最近因女生跑800公尺、男生跑1600公尺跑走引起性平討論，也有校方反映，過去曾出現...

Best Education-KDP國際認證 竹市獲5獎歷年最佳

新竹市府今年參加教育部與台北市立大學辦理全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎，共計4所幼兒園囊括5項課程方案獎項，創下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。